火箭派（太仓）航天科技有限公司（简称 “火箭派”）已完成数千万元天使加轮融资，本轮融资由海南千亿基金领投，地方政府产业基金苏州国发创投、老股东上海火镭跟投，年内累计完成三轮融资。新一轮融资资金主要用于 “达尔文二号” 液体运载火箭项目贮箱、舱段和遥测电气产品等关键部件投产及技术团队扩建。

总装总测基地落地太仓高新区

2021 年 9 月 6 日，火箭派与太仓高新区举行签约仪式。火箭派总装总测基地落地太仓高新区。太仓高新区被列为 “苏州市航空航天特色先导产业集聚区”，本轮融资引入地方政府产业基金，为研制具备快速反应、样本可返回、航班化等特性的运载火箭打下基础，助力太仓高新区建设 500 亿级生物医药产业集群。至此，火箭派形成北京和上海双研发中心，太仓火箭总装总测基地和苏州空间生物实验基地双基地的格局。

发动机签约助力液体运载火箭首飞

2021 年 10 月 29 日，火箭派与九州云箭就液体运载火箭发动机项目举行签约仪式，解决了运载火箭核心问题，向着成为国内领先的液体运载火箭发射服务公司又向前迈了一大步。

火箭派首型液体运载火箭 “达尔文二号” 一级采用一台 70 吨液氧甲烷发动机，二级采用一台 10 吨液氧甲烷发动机（真空版），计划 2023 年首飞。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。