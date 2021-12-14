动点出海获悉，亚马逊旗下云服务平台 AWS 已于近日宣布推出了一个名为 “AWS 亚太（雅加达）区域” 的新云数据物理中心（即云区域，Cloud Region）。于此，客户可以将相关云服务数据储存在这一中心，并获得更低的延迟。

AWS 在一份声明中表示，计划在未来 15 年内通过 AWS 亚太（雅加达）区域向印尼投资 50 亿美元，其中包括数据中心的建设开支、设施运营开支、以及从当地企业采购商品和服务的费用。此外，声明也指出，该投资预计每年将平均维系近 2.5 万个直接和间接工作岗位。根据预测，未来 15 年内，AWS 将通过位于印尼的基础设施建设和运营将为当地提供超 100 亿美元的 GDP 份额。

AWS 在 2018 年时进入印尼，通过其开设的相关办事处为客户提供技术支持。到了今年 3 月，AWS 也在当地推出了其 CDN 网络 Amazon CloudFront 的边缘站点，以为印尼客户提供多达 30% 的延迟优化。据悉，包括 Tokopedia、Traveloka、FinAccel 在内的多家当地独角兽均为 AWS 的客户。AWS 称，自 2017 年以来，AWS 已帮助了 1700 多家印尼初创公司在 AWS 上建立和扩展业务。

另一方面，据了解，随着 AWS 亚太（雅加达）区域的推出，AWS 的全球覆盖面积达到了 84 个可用区（Availability Zone），横跨 26 个地理区域（Geographic Region）。而除此之外，AWS 还表示，计划在澳大利亚、加拿大、印度、以色列、新西兰、西班牙、瑞士和阿联酋再推出 24 个可用区和 8 个 AWS 区域。