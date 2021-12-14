移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 11 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

11 月中国非游戏厂商出海收入排行榜

根据 App Annie 估算数据显示，在 11 月中国非游厂商出海榜单中前三名地位稳固。赤子城科技通过旗下的陌生人社交 AppMico、语音房 AppYoHo 和直播 AppKitty Live 在美国和中东地区获得的稳定收入增长，排名上涨 2 位，获得第四的位置。Mico 和 YoHo 也进入了 App 排名的前三十。合合信息科技以 CamScanner 在美国的表现持续稳健，获得第五名。

本月非游厂商中有几家工具类的公司入榜前三十，例如万兴科技和 Appxy。万兴科技以丰富的多样化工具型产品矩阵重点布局欧美市场，主要产品是视频编辑 App FilmoraGo 和亲子安全监控的 App FamiSafe 等；而 Appxy 是一家纯工具型的应用公司，主打产品为 PDF scanner、计时器等产品，通过内购订阅在头部市场获得很不错的增长。本月是首次进入榜单，值得关注。

11 月中国非游戏应用出海收入排行榜

在 11 月非游戏 App 出海榜单中，前四名的位置无人撼动，短视频/直播风头相信还将持续。第五名被爱奇艺揽入，其在台湾和泰国地区 11 月收入表现抢眼。

新进榜的 Tempo-卡点视频编辑剪辑制作，与排名第 14 位的 VivaVideo 一样来自小影科技，专注于最近大热的卡点视频制作。11 月下旬一度攀至美国 iOS 照片与视频类别第 4 名的位置，同期在美国市场的收入也大幅跃升。

除此之外还有一款新进榜产品：Remini / 你我当年，主打的是 AI 高清修复老照片/视频，产品付费/订阅选项丰富。虽然目前在商店內排名成绩平平，但用户对于产品的赞誉却一直有所保持。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2021 年 12 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。