12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。作为本年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

在 12 月 2 日的大会开幕致辞上，IDG 资本创始董事长熊晓鸽在开幕致辞谈到了科技革命与产业革命的融合。

曾经在硅谷工作过的熊晓鸽首先对比了旧金山湾区和粤港澳大湾区。他认为，澳门以及横琴处于粤港澳大湾区的核心地带，虽然和旧金山湾区相比在发展时间和产业集群等方面还有差距，但同时也拥有着巨大潜力，创新与投资将是未来粤港澳大湾区快速发展的推进器。

熊晓鸽回忆说：“2017 年我曾经参加过在珠海举行的一个投资大会，那时候我认为粤港澳大湾区什么都不缺，就缺基金。投资环境及政策等等的支持都非常好，人才储备也比较多，只是缺基金。” 近年来，伴随着国家政策支持以及粤港澳地区的深入合作，投资基金的发展规模已经不可同日而语。目前，在横琴注册的基金已经达到了 576 家，管理了超过 5,000 亿人民币的基金。熊晓鸽建议，未来澳门可以作为内地国际化的 “桥头堡”，澳门政府可以参照新加坡、阿联酋等地设立主权基金来推动澳门科技产业创新发展。

据熊晓鸽介绍，30 年来 IDG 投资企业已经超过 1000 家，其中 300 家成功退出，中国有 1/3 的独角兽公司都得到过 IDG 资本的投资。一直以来，IDG 主要聚焦在技术投资上。过去三十年，每十年可以视为一个投资阶段，从 21 世纪初的传统互联网投资到 2010 年后的移动互联网投资再到当今的硬科技技术投资。IDG 资本一直伴随和推动着中国科技创新发展。

在他看来，当前我们所处的时代已经进入了科技革命和产业革命融合时代。这个时代的特点首先体现在效率革命，新技术和产业链的深度融合，提高了各行各业的效率；其次，提升了人们的生活水平。信息技术的普及，改变了人们的生活行为，消费习惯和工作方式，使人们的生活更加便捷，工作效率更高；此外，技术革命还影响到了人们生存空间的延续。

最后，熊晓鸽谈到了对于 BEYOND 大会的寄语：“每个时代都有每个时代的机会，对于想创业的年轻人，这是属于你们的时代，BEYOND 大会搭建了一个很好的创新交流平台，我希望 Beyond Expo 能够对澳门未来的创新发展起到很好的助推作用，祝愿你们越来越成功！”