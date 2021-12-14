OPPO 2021 年度未来科技大会（OPPO INNO DAY 2021），日前在深圳正式开幕，OPPO 带来了多个重量级科技成果以及品牌最新动向。其中包括：备受瞩目的 OPPO 首个自研 NPU 芯片 “马里亚纳 MariSilicon X”，该芯片采用 6nm 先进制程，具备四大技术突破，是移动端第一个独立影像专用 NPU 芯片；面向探索 XR 世界的 OPPO 新一代智能眼镜 OPPO Air Glass，在兼顾轻便特性的同时还搭载了实用功能；同时，OPPO 还在大会期间发布了全新品牌主张 “微笑前行”。

“马里亚纳是世界上最深的海沟，代表着自研芯片之艰难。”OPPO 创始人兼首席执行官陈明永表示，“马里亚纳 MariSilicon X 只是 OPPO 自研芯片的一小步，OPPO 未来会持续投入资源，用几千人的团队，去脚踏实地做自研芯片。无论前路多少挑战，我们都将坚持不懈，咬定青山不放松。”

陈明永认为，科技公司必须通过关键技术解决关键问题，如果没有底层核心技术，就不可能有未来；而没有底层核心技术的旗舰产品，更是空中楼阁。马里亚纳 MariSilicon X 芯片，是 OPPO“十年磨一剑” 的重要研发成果，标志着 OPPO 真正进入研发 “深水区”，在底层核心技术的突破上，迈出了关键一步。

作为 OPPO 首个自主设计和研发的影像专用 NPU 芯片，马里亚纳 MariSilicon X 是全球首个采用 6nm 先进制程工艺的移动端独立 NPU，具有四大技术突破：空前强大的 AI 计算能效，行业领先的 Ultra HDR、无损的实时 RAW 计算、以及最大化传感器能力的 RGBW Pro。尤其是在 AI 计算能效方面，马里亚纳 MariSilicon X 采用面向未来 AI 时代的新黄金架构理念——DSA（Domain Specific Architecture），实现了 “专芯专用”，其 AI 算力最高可达到 18TOPS，而功耗却控制到了 11.6TOPS 每瓦，创造了手机 NPU 的能效里程碑。凭借四大技术突破，马里亚纳 MariSilicon X 未来可完全服务于 OPPO 定制化计算影像需求，帮助 OPPO 真正实现了影像链路上的垂直整合能力。

马里亚纳 MariSilicon X 的发布，也将开启 OPPO 未来十年影像的新篇章。OPPO 高端旗舰 Find X 最新系列将率先搭载该芯片，预计于 2022 年一季度首发，正式开启旗舰手机的双芯时代。

此次大会上另一突破性技术成果 OPPO Air Glass，来自 OPPO“3+N+X” 科技跃迁战略中代表差异化能力 X 的泛在现实领域。在此之前，OPPO 已先后在此前两届未来科技大会上推出过两代 AR 产品，积累了丰富的研发和产品经验。

OPPO 研究院院长刘畅表示，对辅助现实产品而言，信息是用户最渴望突破的需求痛点，产品还必须要易用又实用。OPPO 此次推出的新一代智能眼镜 OPPO Air Glass，重量不到 30 克，镜片厚度仅有 1.3 毫米，是业界最轻巧的智能眼镜之一。OPPO 与中国标准化研究院人因与工效学重点实验室合作，充分验证了用户长时间佩戴情境下视觉的舒适性和安全性，做到久戴无负担。

OPPO Air Glass 在保证轻便设计特性的同时，还兼顾了实用功能。能够实现信息提醒、实时导航、随身翻译以及演讲提词等实用功能。OPPO Air Glass 通过一系列的创新，切实将智能眼镜产品推进人们的日常生活，令智能眼镜完成了从玩具到工具的蜕变，从而打造未来个人科技体验的 “第三块屏幕”，进一步推动消费级 XR 的应用。该产品将于 2022 年春季面向全球发售。届时，OPPO 还将开放全部 SDK，携手更多开发者和行业伙伴加入，共同推进 XR 生态建设。

在此次大会上，OPPO 正式升级了全新品牌主张——微笑前行。陈明永在大会上表示，“微笑前行”，源自 OPPO 本分价值观，坚持做正确的事情，对的路，就不怕远，不怕难。陈明永表示，社会上有很多奋发向上的平凡个体，他们是这个时代的爬坡者。“微笑前行”，代表着 OPPO 与所有爬坡者的共同行动。OPPO 作为微笑前行的爬坡者，未来希望通过科技创新，推动行业与社会发展。让每一位爬坡者在前行路上，有伙伴、有力量。即使置身风雨，也能心向光明，微笑前行。

此外，作为 OPPO 品牌的重要举措之一，OnePlus 品牌也在 2021 年正式回归 OPPO 大家庭。未来，OnePlus 作为 OPPO 旗下子品牌，共同为用户提供更加完善、极致的产品体验。