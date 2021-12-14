近日，上海沈德医疗器械科技有限公司（以下简称 “沈德医疗”）宣布于 2021 年 11 月完成亿元 C 轮融资。本轮融资由中信证券领投，上海徐汇资本、南京富安创合、湖南兴湘等基金跟投，原股东青岛望盈、创瑞投资、宁波仁鼎、安徽存淼追加投资。

近一年以来，沈德医疗连续三次融资成功，累计融资规模超 2 亿元。本轮融资主要用于其现有三大产品，包括子宫肌瘤/子宫腺肌症、乳腺肿瘤、骨肿瘤疼痛缓解无创治疗系统的国内临床申证、海外注册、市场营销；新产品帕金森/特发性震颤/脑胶质瘤、RDN 肾动脉交感神经无创热消融（治疗顽固性高血压）、血脑屏障打开（聚焦超声结合微泡打开 BBB 实现大分子药物靶递送治疗阿尔兹海默症等脑部疾病）、前列腺肿瘤、甲状腺肿瘤等无创治疗系统系列产品的研发与临床试验及及 IPO 辅导等方面。

沈德医疗成立于 2013 年 5 月，致力于磁共振引导的相控高强度聚焦超声精准无创治疗系统的技术攻坚及产品化运作，专注于研发和生产具有完全自主知识产权的国产高端精准无创治疗设备，用于肿瘤和神经系统等重大疾病的无创治疗，覆盖高端医疗器械工业制造、商业运营与售后服务等全产业链，以科技创新驱动民族医疗器械品牌，进军国际市场，致力于打造国际化医疗器械强企。

沈德医疗总顾问陈亚珠院士表示：“沈德医疗承载健康中国的使命，拥抱行业巨变，以前瞻性战略布局，引领全新发展。团队经历 20 余年艰苦卓绝的研发和产业转化历程，励精图治，奋勇开拓。我希望，我们倾注在科研一线的心血能为全社会带来巨大的效益。无创治疗时代正在向我们走来，沈德医疗磁波刀无创技术即将开枝散叶，进入丰收的季节，这个无创、精准、绿色、安全、智慧的技术即将应用于广大患者，前景无限美好。”

中信证券投资高级投资副总裁王寅表示：“核磁共振引导聚焦超声手术作为新一代无创手术治疗的新兴技术，具有广泛的临床应用前景，已被包括美国、中国在内的主要国家批准用于治疗子宫肌瘤，前列腺癌，骨转移的疼痛缓解，以及丘脑、丘脑底和大脑苍白球区域靶点的热消融（如原发性震颤、震颤显性的单侧特发性帕金森病）。沈德医疗作为国内原创且唯一的该新兴技术领域的团队，我们期许在陈亚珠院士与沈国峰教授的带领下，沈德医疗在未来高端医疗器械国产化的道路上越走越好，成为国内领军，国际一流的无创消融技术领导者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。