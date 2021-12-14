近日，中兴通讯与卡塔尔电信公司 Ooredoo 集团续签框架合作协议，将为 Ooredoo 集团提供无线接入、云核心网、承载网及 4G/5G CPE 终端等设备以及相关的实施集成服务。

作为 Ooredoo 集团主要的服务和网络设备供应商之一，中兴通讯与 Ooredoo 集团在阿尔及利亚、突尼斯和印度尼西亚均有合作，为其提供无线网络、光网络 DWDM、FTTX、IP、云原生分组和语音核心软件、CPE 终端和微波以及交钥匙管理服务。近期，中兴通讯又与 Ooredoo 集团就阿尔及利亚和印度尼西亚的微波和 IPRAN 项目达成合作。

根据最新签署的集团框架供应协议（GFSA），中兴通讯将以最新的 5G 技术解决方案和服务，为 Ooredoo 集团提供助力。例如，中兴通讯将供应具备高性能高集成度的 BBU 平台 V9200，该平台容量业界最高，单板可同时支持 2G/3G/4G/5G，还提供多种高性能、低功耗的射频产品组合，支持 5G 灵活部署策略。

中兴通讯将提供新一代 IPRAN 产品，该产品在 2G/3G/LTE/5G/FMC（固移融合）等场景下支持端到端 SRv6 部署，使客户一次性投资后，即可满足未来五年的业务需求。凭借中兴通讯新一代支持 E-Band 的微波 NR 9000 系列产品，客户可以实现 4G/LTE-A 及未来 5G 网络的传输网络演进，从而从容应对容量、频谱、网络能力等挑战。

“此次与中兴通讯新签署的框架协议，标志着我们之间的合作更进一步”，Ooredoo 集团 CPO Christian Linhart 说，“中兴通讯是电信与信息技术领域的全球领导者之一，Ooredoo 与中兴通讯在前沿网络上的广泛合作，将会为 Ooredoo 用户带来丰富的数字生活。”

Ooredoo 集团 CTIO Nigel Byrne 说：“我们很高兴能扩大与中兴的合作，继续保持互惠互利的关系，这将有助于我们的业务发展及提升用户体验。目前通信行业仍然受到疫情的广泛影响，全球供应链持续受到冲击，深化合作伙伴关系将确保我们网络产品供应的稳定可靠，从而使我们可以为我们的客户提供最先进的产品与服务。从商业角度来看，本次合作可以平衡我们的供应商格局，这与我们的战略发展计划完全一致。”

中兴通讯全球销售总裁肖明表示：“中兴通讯将继续为 Ooredoo 集团提供创新的解决方案，助力 Ooredoo 加快数字化转型。凭借先进且具备高性价比的技术方案，公司将为 Ooredoo 的用户提供高性能网络和卓越的体验。”

中兴通讯 MTO 及海外 MKT 总裁张健鹏强调：“Ooredoo 集团是中兴通讯主要的 MTO 客户之一，在中东北非和亚太等多个地区，中兴通讯与 Ooredoo 的合作不断深入，助力 Ooredoo 的网络演进。我们很荣幸能与 Ooredoo 集团保持强有力的合作关系，在不久的将来我们将与 Ooredoo 集团在更多项目上有进一步深入的合作。”