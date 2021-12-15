今年 6 月，科技部等十三个部门下发《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》，科技女性力量也越来越受各方关注和重视。

关注科技创新领域中的 “她力量”，BEYOND Expo 组委会和福布斯中国集团于 12 月 3 日上午在中国澳门举办了以 “创新创业” 为主题的福布斯中国科技女性论坛。

福布斯中国集团董事长兼首席执行官李思卫在致辞中表示，希望此次论坛的举办能让人们摒弃刻板印象与偏见，真正看见在科技创新领域中的 “她力量”，从而引导和激励更多女性投身科技行业，实现自我价值。他强调，针对现代女性在职场上的问题与成长，福布斯中国集团在未来会推出全新企划——福布斯中国女性，希望能借此展开关于女性赋权的对话，为不同行业和领域内的现代女性提供一个交流和互动的平台。

科技的进步离不开资本的推动作用。如今，医疗健康已逐渐成为资本的风口，在此环境下，投资人该如何抓住行业机遇呢？深圳市创新投资集团有限公司董事总经理叶杨晶女士分享了疫情给健康领域带来的投资机会。

据了解，叶杨晶于 2009 年加入深创投，先后担任基金经理、投资经理，曾管理过两个 20 亿元以上规模的基金，其投资领域主要分布在健康领域和大消费领域。在她牵头或参与投资的 23 个项目中，已经有 9 个项目实现 A 股上市。其中，创新药领域的微芯生物和医疗器械领域的普门科技获得了国家科技进步一等奖，她所投资的前沿生物研发出了全球第一款抗艾滋病药物，她所投资的迈瑞医疗已成为医疗器械领域市值达 5000 亿的航空母舰。

数据显示，叶杨晶所在的深创投管理基金总规模达 4250 亿、投资项目 1339 个、已退出项目 373 个，截至 2021 年 11 月底，深创投旗下上市投资达 202 家。无论投资企业数量还是投资企业上市数量，深创投均是国内创投行业的佼佼者，是一家以创业投资为核心的综合性投资平台，其投资企业均匀分布于智能制造、信息科技、消费品与现代服务、互联网、生物科技/健康、新材料、新能源/节能环保等各个领域。

深创投的投资地区以华南为核心区，集中于华东、华北等地区，在大湾区，生物医药领域也是深创投重点布局的一个方向。

目前，大湾区生物医药公司在 A 股、港股上市的分别有 55 家和 71 家，涵盖医疗器械、化学制药及中药等；A 股上市公司市值集中在 10 亿-500 亿，港股上市公司市值主要在 10 亿以下；大湾区已有 24 家医疗器械上市公司，在行业占据优势地位，深圳和广州走在基因领域前列，深圳国家基因库建设有序推进，为发展测序行业提供了坚实的科研基础和技术储备；但在创新药研发领域，大湾区与环渤海、长三角的差距较大。

针对上述产业现状，深创投提出了以下几条投资策略：

深度挖掘优势行业

医疗器械行业形成人才集群效应，把握医疗器械行业的国产替代趋势、核心零部件的国产化及后疫情时代临床医疗器械需求增长点；做好高值耗材带量采购带来的价值重估；持续关注手术机器人、康复机器人、肿瘤介入及生物材料等医疗器械子领域；重点关注生化诊断、化学发光等成熟领域具备规模、品种突出、成长性良好企业的上市计划；重点关注凝血、POCT、微流控芯片等国产替代程度较低的领域。

非优势行业差异化竞争

在创新药领域，关注 First-in-class 产品应用及拓展，国内创新药生态的变化已经从已验证靶点到临床阶段靶点再到临床适应症的拓展与创新。

积极拥抱新技术

借助大湾区高校资源合力发展生物学、发力新型疫苗，投资产品定位准确、下游市场需求稳定、有高附加值，比传统技术可实现更低成本的合成生物学技术，以及具备快速开发上游工程菌株的能力和可持续研发能力的项目。关注疫苗研发方面的前沿技术和重磅品种。

医策科技王晓梅：AI 在医疗健康领域落地不只是单纯的算法问题

随着人们对生活品质的不断追求，医疗领域也涌现出了许多科技创新。在 12 月 3 日举行的福布斯中国科技女性论坛的现场，杭州医策科技 CEO 王晓梅女士分享了如何以人工智能推动医疗普惠。

“病理是整个医学界的金标准，但非常不幸的是，中国十分缺乏病理医生。” 国家卫建委最新的统计报告显示，在中国市场只有 1.6 万名注册病理医生，而根据中国 14 亿人口的治疗需求，中国至少需要 10 万名以上病理医生。

同时，培养一位病理医生十分不易，通常具备 10 年以上从业经验的病理医生才是一位合格的病理医生。但不论是在中国本土还是在全球其他国家，病理医生的分布都非常不均衡：他们基本上分布于经济发达的地区，在一些偏远的地区甚至没有病理医生。这导致一些重疾病人无法得到病理医生的看护与诊疗。

传统的病理医生习惯于显微镜诊断的工作流程，这使得其在工作中无法完成协同。由于病理医生是一个高度依赖经验学的职业，其在评判病理玻片时往往需要其他病理医生的协同与帮助。因此，在实际的病理诊断中经常会发生医生需要邮寄病理玻片的情况，这意味着一些疑难杂症的病理诊断通常需要花费短至 1~2 天、长至几周的情况，这对病人的精神是极大的挑战。

过去几年，王晓梅组建了一支医工深度融合的专业团队，团队网罗了医学专家、病理专家，精通大数据、人工智能算法的科学家，他们在以病理诊断辅助癌症诊疗的过程中实现了革命性的突破：即通过深度学习的算法和模型帮助病理医生从传统的基于显微镜诊断的方式转变为数字化与智能化的诊断流程。这在快速提升病理医生诊断效率（诊断时间 2 分钟以内）与准确率（高达 99.25%）的同时，也将病理医生之间的实时协同变为现实。

出于对女性健康的关爱，医策科技的第一款人工智能产品主要针对宫颈液肌细胞学，用于女性宫颈疾病的早诊早治，这款已经被商用的 AI 辅助诊断系统是病理医生的一个巨大福音。

在实际诊断中，平均每个病理玻片上散布着 2 万~3 万个细胞，传统的工作流程中，病理医生需要借助显微镜对每一个细胞进行仔细阅读，最终达成对整个玻片的诊断。如今，基于医策科技的 AI 辅助诊断系统，病理医生可以在几十秒之内，对玻片上的几万个细胞进行快速诊断判读，并对其阴性和阳性作出最终诊断。王晓梅透露，AI 辅助诊断系统在实际应用中，帮助客户提升了 60% 的效益。

在复盘 AI 辅助诊断的关键成功因素时，王晓梅将其中的 80% 都归因于操作流程的标准化，在完成采样、送检、制片、染色之后，生物扫描仪会将玻片扫描出的二维的数字病理图像传送给 AI 引擎，由其判读并得出细胞层级以及整个玻片层级的专业诊断结果。

因此，AI 在医疗健康、病理学中的落地不只是一个单纯的算法问题，而是一个医工融合的问题，它需要医学、病理学、数据、AI 算法与模型等各方面的专家共同合作完成。

“当 AI 被用于医疗健康特别是癌症诊断的病理领域时，数据的重要性就凸显出来。操作流程的每一步都是建立数据标准的一部分，当涉及到数据量化时也需要通过三级审核。” 为解决技术应用到医疗健康市场时出现的数据问题，在回到中国市场后，王晓梅制订了一条数据策略，即优先满足整个行业对于数据原材料的渴求。在中国内地的百余家细胞病理的核心组委医疗机构的协同合作下，医策科技正在构建中国的病理 AI 领域的数据标准，包括数据的采集、标注以及人工智能医疗器械三类证的测评标准。

针对很多医疗从业者对于 AI 替代医生的担忧，毕业于计算机科学的王晓梅回应称，从人类的计算史的角度来看，当下的人工智能还处于 “狭窄人工智能” 阶段，即智能完成单个特定任务。下一代的人工智能是 “通用人工智能”。目前，全世界有两家公司专注于通用人工智能的研究，他们是 Elon Musk 创立的 OpenAI 和被谷歌收购的 DeepMind，但根据过去三四年的整体研究历程 ，通用人工智能目前还只是个愿景。在未来的 10~20 年，在大量的算力、算法的突破及技术的推进下，通用人工智能才有可能实现。

在演讲的最后，王晓梅分享了 AI 落地健康医疗产业，以及运用到病理癌症诊断中的四大前沿趋势，即越来越广泛的数字化、越来越深度的智能化、SaaS 化、边缘计算和边缘设备的应用。

从百货零售到新药研发，她们用亲身经历告诉你数字化如何颠覆传统行业

数字化转型是当今的新风口、新机遇，但同时也面临着新问题和新挑战。

在 12 月 3 日举行的福布斯中国科技女性论坛的现场，百盛商业集团有限公司执行董事钟珊珊和 AliveX Biotech 创始人&CEO 文雯分别在主旨演讲中发表了她们对于数字化转型的看法。

“世界上有两种转型，即进化和颠覆，后者有时也被称为革命。颠覆并不会轻易发生，它是复杂的、困难的、情绪强烈的，而进化是渐进的或变化的，更容易为人所接受。” 钟珊珊以苹果公司的进化举例，证明颠覆和进化可以同时发生。“苹果从仅仅生产 PC 到推出 iPhone 和 iPad，但这并不意味着该公司必须抛弃其谨慎的商业做法。”

百盛集团在中国的核心业务板块主要包括百货、购物中心、美妆集合店、城市奥莱、超市、餐饮、房地产等。在中国，百盛有 1500 万中国会员以及 650 万微信粉丝。

多年经营中，百盛集团经历了从百货商店到特色店再到数字化的转变。百盛的数字化转型策略主要以客户为中心，打造无缝的全渠道体验，包括探索新渠道、增长新的线上会员与新的数字化触点。在疫情期间，百盛留存客户的方式是将其引导至微信小程序，为无法进入实体店购物的客户提供 24 小时的线上购物体验。

数据洞察运营、数字化员工协同、数字化营销为百盛的数字化指明了方向。为精准洞察数字时代的消费者，分析消费者全域行为，百盛集团构建了端到端的企业数据中台，主要包括数据湖与数据工厂、大数据计算引擎、广告营销系统、运营管理系统。

钟珊珊指出，技术、数据、流程和组织变化的能力是成功进行数字化转型的四大要素。“如果说数字化转型是一架飞机，那么技术就是发动机，数据就是燃料，流程是导航系统，组织变化能力就是起落架，所有功能协同工作才能保证飞机顺利起飞。”

“每当数字化技术进入一个传统行业，它就会重塑后者的价值链，并突破其行业原先的价值天花板。它能产生百倍千倍的效率增长，能做到非数字化实践所做不到的事情。” 在做对冲基金的那几年里，文雯对数字化转型产生了浓厚的兴趣。她也分享了自己之后的创业经历。

为什么选择在生物医药行业创业？因为文雯发现，整个新药研发系统几乎处于一种崩溃的状态：在 1950 年，每 10 亿美元的投入可以带来将近 100 个新药的成功研发；但到了 2020 年，每 10 亿美元只能研发出一款新药。“这不符合摩尔定律，也不符合我们对于任何现代产业的认知。”

其背后原因在于，人体是个复杂的生物网络，同一种病患身上的生物数据都不尽相同，由于缺乏对真实患者的机制理解，同样的药物无法在不同的患者身上起效。因此在所有通过动物实验而进入 IND 申报的药品当中，只有 10% 能够成功获批，且就算获批，其临床应答率也不到 30%。

如何更好地模拟真实的患者并容纳患者之间的差异性，真正理解人体这个复杂的生物网络？只有数据化的技术可以帮助我们。虽然现在数字化已在生命科学局部领域得到应用，但其研发生态是非常割裂的：每一个公司或机构、每一个教授、每一个药企的不同部门都专注于各自的研究，而无法以一个系统性的角度去理解人体的生物网络。“因此，我们需要新一代的数字化革命去打破这种传统的、无效的研究方式。”

焕一生物所做的就是生物标注与靶点的研发，属于药物研发中最早期的阶段，也是与生物最近的阶段。主要利用人工智能、计算生物学、免疫知识图谱，基于真实的多组学人体数据打造一个数字化的模型，使其囊括所有关于生物网络调控的已知信息，以及真实不同患者数据信息，去模拟人体疾病与药物之间的关系。

“我们的目标就是去节省成本，加快研发速度和提高我们的研发成功率。” 文雯表示，上述流程是一个端到端的闭环，新药研发不再是一个割裂的生态。

一项数据显示，2020 年，只有 2.3% 的 VC 投资投向了女性创始人。女性创业的难度可想而知。而焕一生物在过去 12 个月内获得了三轮融资，有幸成为了 2.3% 中的一份子。

在演讲的最后，文雯也呼吁更多的女性投身科技创新大潮中。

“人类的发展需要科技的进步，科技的进步也离不开女性的投入。科技本身就是一个资源导向型的行业，当女性在创业时，不必过度关注一些对你不利的统计数据，更不必在意他人的主观臆断。而是要真正看到你想要创造的价值。对于投资人和合作伙伴来说，你创造的价值与性别无关。”