​火遍全球的先买后付热潮同样正在席卷印度。

动点出海获悉，印度先买后付平台 Uni 已于近日宣布获得一笔 7000 万美元的 A 轮融资。据了解，这笔由 General Catalyst 领投的融资是当地规模第二大的 A 轮股权融资。融资后，Uni 的估值达到了 3.5 亿美元。

Eight Roads Ventures、Elevation Capital、Arbor Ventures 以及 Uni 的现有投资者 Lightspeed、Accel 对此参投。而加上这笔融资后，Uni 的融资总额已达到 8850 万美元。

Uni 在一份新闻稿中表示，这笔新获资金将被用于扩大其团队规模、推出新的产品类别、以及进一步提升技术水平以改善用户体验。

Uni 于去年成立，通过旗下名为 Pay 1/3rd 的先买后付消费卡为用户提供三个月三期免息的先买后付分期信贷服务。具体而言，如果客户在三个月内完成所有付款，则不收取任何利息费用。而如果他们在一个月内结清帐单，用户将获得 1% 的现金返利奖励。

据介绍，Uni 每月向客户支付 2300 万美元规模的预付款项，且现在正以 50% 的环比速度增长。Uni 称，其目标是在未来 12 到 18 个月内将这一数字提升到 2 亿美元左右（150 亿卢比）。目前，Uni 的业务已覆盖当地 50 座城市地区，并计划在下一季度将这一数字提升 1 倍。

今年以来，在印度先买后付领域，一方面，这里已经见证了了如 Slice 这样的独角兽企业的出现。另一方面，除 Uni 之外，我们同样也能看到像 ZestMoney、Capital Float、Simpl、OneCard 等众多正在以及即将迎来大规模融资的先买后付初创企业。Uni 预计，到 2026 年，印度的先买后付市场有望达到 500 亿美元规模。而根据 RedSeer 的报告，这一市场目前仅为 30 到 35 亿美元。