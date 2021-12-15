近日，装修全产业链数字化协同平台「唐吉诃德」宣布完成近亿元 Pre-B 轮融资，由盛趣资本、58 产业基金领投，老股东蓝驰创投跟投。本轮资金主要用于技术研发、连锁商业供应链集采平台搭建与市场资源拓展。

唐吉诃德成立于 2016 年，孵化自建筑产业巨头广联达，是一家连锁商业数字整装平台，提供设计、施工、运维一站式的数字整装交付服务。成立 5 年内，该公司从专注数字整装核心引擎研发，迭代智能 BIM 系列产品；到切入连锁商业，建立数字装修行业标准模式；再到提供 “引擎+产业 SaaS+供应链”，重构产业链协同平台，不断地拓宽服务边界。

唐吉诃德采用 “BIM 标准+数据驱动” 新模式，其产品可智能生成 BIM 9D 数据，省去传统装修中的预算、采购、项目管理等环节；同时，建立数字装修 SaaS 协同平台，链接品牌方、施工队和材料供应商，致力于成为新一代装修全产业链平台型企业。

盛趣资本创始合伙人方辉认为：“近年来，数字经济已成为全球经济增长的主要驱动力，传统产业加速向数字化、网络化、智能化转型升级，当下的数字孪生风口便是 BIM 技术和 A 技术广泛运用下的一个关键数字化应用，而游戏开发的核心亦是模拟物理空问运行规律，基于流体、光线、重力等物理作用的仿真，进行三维立体画面的设计。盛趣资本持续关注数字经济技术赛道致力于推动产业链数字化转型升级。我们看好唐吉诃德的数据驱动新模式将重新定义行业，赋能产业链，提高生产要素协作程度，并期待与公司团队就相关底层技术进行共同探索与应用，引 1 领业内数字化创新突破。”

58 集团 CFO 兼 58 产业基金管理合伙人梁铭枢：“58 产业基金持续关注线下连锁业态，从市场需求来看，传统装修存在工期不明、成本管控不清晰、项目管理无标准等明显痛点，企业急需通过精细化管理降低营建成本。唐吉订德切入的工装市场是线下连锁商业业态的刚需，潜在市场空间可达千亿。唐吉诃德已经通过 BIV 数字引擎+线下项目交付的模式完成了商业价值验证，在横向商业空间探索上有极大想象空间实现供应链的升级迭代。公司与 58 产业基金及集团公司布局赛道有较强的战略协同，希望未来能在数字化赋能装修领域共同展开更多合作。”

蓝驰创投投资合伙人石建平表示：“蓝驰创投是唐吉诃德 A+轮领投方，也在本轮持续加码。唐吉诃德是一家面向连锁品牌的数字公装高科技企业，公司通过 SaaS 和数据驱动重构了公装市场服务供应链，为连锁品牌提供更准时、更标准、更高效的公装服务，保障了连锁品牌的高速和规模性发展。目前，唐吉诃德开始进入高速发展的快车道，在资本的加持下，期待公司取得更亮眼的进步。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。