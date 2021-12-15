12 月 15 日，跨境电商 SaaS 服务商领星宣布完成 2.8 亿元人民币 C 轮融资，本轮融资由襄禾资本领投，老股东高瓴创投、源码资本、顺为资本、钟鼎资本跟投，泰合资本担任独家财务顾问。

领星成立于 2017 年，致力于为跨境电商卖家提供精细化运营和业财一体化的解决方案。目前，该公司已服务超过 10 万家跨境电商企业，其中跨境电商上市企业和亿级规模卖家数量均领先于行业，2021 年业务增长超过 200%。领星团队规模现已超过 700 人，在全国 20+城市布局了本地化服务中心。

领投方襄禾资本创始合伙人汤和松表示，“得益于中国领先的供应链能力和全球发展机遇，襄禾非常看好跨境电商这个巨量级且高速增长的领域。而 ERP 是服务卖家、提升卖家竞争力的必要基础信息建设与核心信息枢纽，也是襄禾重点关注的方向。领星作为行业领先企业，对产品追求极致的精神、对客户需求和市场环境的洞察力让我们印象深刻。与此同时，CEO 付博与核心团队具有优秀的战略思维、管理和组织能力以及极强的执行力，我们相信领星能够持续迭代进化，为中国供应链与品牌出海创造更大的价值。”

未来，领星将持续专注于通过 SaaS 产品完成跨境电商行业关键环节的高效协同，助力中国品牌出海。