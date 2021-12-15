OPPO 正式发布了首款折叠屏手机 “OPPO Find N”。为了能够解决的最核心的铰链易碎与屏幕折痕问题，OPPO 采用了自研的精工拟椎式铰链技术，并与三星联合研发，通过全新材质和技术方案，打造出了全球折痕最轻微的屏幕。具体说来，针对铰链问题，OPPO 通过 4 年 6 代折叠屏技术研发 ，共计 125 项技术专利 ，从而推出了自研精工拟椎式铰链技术。

相比市面上的已有的水滴铰链与 U 型铰链设计方案，OPPO 所采用的水滴铰链借助拟椎式铰链方案，能够将屏幕弯折半径提升 2 倍，塑性变形降低，屏幕折痕降低 48%，同时给弯折后屏幕预留充足空间，折叠后实现无缝效果。通过这两种方案有效做到了轻折痕、小缝隙，这应该也是目前最先进的铰链方案。

同时，OPPO 与三星联合研发了市面上折痕最轻的 120Hz 镜面折叠屏，该屏幕采用 OPPO 自研的专利网纹矩阵技术，让屏幕水滴成型更自然。在莱茵实验室测试中，OPPO Find N 常温、零下 20 度、65 度温度 95 度湿度，均可通过 20w+折叠次数；75 度、零下 40 度、65 度温度 95 度湿度、 零下 40 度-75 度湿度冲击，可通过 14 天耐用测试，是唯一一款通过德国莱茵折叠无忧认证的折叠屏手机。

操作方面，OPPO Find N 支持双指分屏、四指浮窗、分屏组合、自由拖拽、平行视窗、大小屏接力、一键多搜等全新操作模式，并与湖南大学研究合作，设计最符合双手打字的分离键盘，为内屏定制流畅输入体验，保证用户在使用内屏时的文字输出效率。

在影像体验方面，OPPO Find N 带来了悬停 4K 延时摄影，可以替代三脚架完成车流灯线、星空流转、云海落日等延时拍摄模式，专业模式下延时速率 15x-1800x，在满足小白创作需求的同时，进一步实现专业水准的提升；悬停自拍模式合影时无需人工按下快门，通过手势操作即可实现远距离自拍；借助于副屏预览，也可以完成后置自拍，加上悬停视频通话、悬停观影、悬停健身等全新的影视技术，整体影像体验全面提升。

提供 8GB+256GB 与 12GB+512GB 两个版本，售价分别是 7699 元、8999 元。