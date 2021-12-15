Sensor Tower 发布了 2021 年 11 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

11 月出海手游收入榜

由于 11 月初新一期角色活动祈愿更新，以及月底 2.3 版本上线，本期米哈游《原神》移动端海外收入环比增长 60.5%，重回出海手游收入榜榜首。

腾讯《PUBG Mobile》方面，来自土耳其的收入占比达到 21.8%，首次超越美国，成为该游戏收入最高的市场。

2020 年初以来，土耳其手游市场收入快速增长，今年 11 月其 App Store 和 Google Play 手游总收入超过 5500 万美元，是 2019 年同期的 2.5 倍，相当于巴西和智利的收入总和。作为对比，东南亚和拉美手游收入在过去两年的涨幅分别为 50.5% 和 27.6%。

以《PUBG Mobile》、Garena《Free Fire》和沐瞳科技《无尽对决》为首的竞技手游无疑是这一新兴市场的启蒙者。本期，《PUBG Mobile》在土耳其市场的收入占当地手游总收入的 33.6%。在中国厂商的培育下，享有人口红利且消费力逐步提升的土耳其市场，正成为竞技+社交手游的增长极。

在双 11 促销活动的带动下，11 月沐瞳科技《无尽对决》收入环比增长 21.6%，排名前进 6 位至第 7 名。收入前三的市场为菲律宾、美国和土耳其，分别占 15.3%、13.8% 和 12.3%。值得一提的是，在 1 年之前，来自土耳其市场的收入仅占 3% 左右。

得益于来自韩国市场的收入增长，沐瞳科技旗下放置手游《Mobile Legends: Adventure》本期收入创新高，首次跻身收入榜第 24 名。

另一款新入围榜单的产品来自友塔游戏旗下黑道题材 SLG 手游《The Grand Mafia》。在超过 1 年的迭代过程中，该游戏收入稳步提升，并在本期入围榜单第 30 名。

11 月出海手游收入增长榜

收入增量方面，除了前文提到的《原神》和《无尽对决》，本期榜单可看到多家厂商发力海外市场。

海彼游戏于 11 月推出《弓箭传说》IP 续作《PunBall 砰砰法师》一举入围增长榜第 4 名。新作主打 Roguelite + RPG 玩法，融合弹球操作，延续前作爽快的游戏体验，有望成为又一款火爆全球的手游作品。

10 月中旬在中国港澳台、马来西亚和新加坡上市以来，雷霆游戏《一念逍遥》收入稳步提升，本期位列增长榜第 7 名。进入 12 月，该游戏多次冲击中国台湾 iPhone 手游畅销榜前五，中国香港 iPhone 手游畅销榜前十，凭借独特的题材和放置玩法，在众多重度和棋牌手游中脱颖而出。

另一款放置手游 IGG《Mythic Heroes 神域》同样开局成绩亮眼，本期收入激增 138%，位列榜单第 10 名。考虑到该游戏尚未登陆日韩市场，后续潜力值得期待。

本期多家中国厂商在海外推出二次元手游并成功入围增长榜，包括在日本上市的哔哩哔哩《机动战姬》和 Rastar Games《烈火战纪》(パニリヤ・ザ・リバイバル)，以及悠星网络发行的《复苏的魔女》。

11 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》11 月海外下载量超过 1270 万次，蝉联榜首。

Real Freestyle Soccer 体育游戏《Soccer Super Star》下载量增长至 780 万次，位列榜单第 2 名。

首次入围榜单的产品为纽扣软件休闲游戏《Makeup Master》。