根据 TrendForce 集邦咨询《2020-2021 全球车用 LED 产品趋势与区域市场分析》研究报告，2021 年全球 LED 头灯渗透率超过 60%，其中新能源车种的渗透率更是高达 90% 以上。随着车市出货提升以及 LED 照明渗透率推升的双重成长动能下，预估 2021 年全球车用 LED 市场产值将达 35.1 亿美元，年成长率 31.8%，显示出 LED 头灯和车用显示 LED 产品仍是车用 LED 市场成长的主要动能。

此外，虽然车用半导体缺料影响导致部分车厂生产受阻，然而根据 TrendForce 集邦咨询访查，由于车厂要求 LED 厂商持续生产，故主要车用 LED 厂商的订单于 2021 年底前仍未受到影响。在 2021 年车用 LED 厂商营收排名中，前三名厂商依然为艾迈斯欧司朗（ams-OSRAM）、日亚化学（Nichia）和 Lumileds，三者合计市占率高达 71.7%。

车用照明方面，艾迈斯欧司朗（ams-OSRAM）凭借稳定的产品质量、优异的光效与性价比，让全球高阶车款与新能源车皆视其为供货商首选，包含销量大增的特斯拉也是其客户。今年艾迈斯欧司朗（ams-OSRAM）车用 LED 营收亦呈现高速增长，有机会达到 13.04 亿美元，年成长率约 40.9%。而三星 LED 的 PixCell LED 亦成功导入特斯拉 Model 3 与 Model Y，推升其车用 LED 营收大幅成长，可达 1.21 亿美元，市占率则有望提升至 3.4%。

车用显示背光方面，包括仪表盘及中控显示，不仅越来越多的车型搭载车用显示产品，目前车用面板产品尺寸以 12.3 吋为主流，并朝向更大尺寸显示发展，加上高动态对比（HDR）、区域调光（Local Dimming）、广色域等市场需求，车用显示 LED 市场需求在未来五年内将保持快速成长趋势。日亚化学及 Stanley 营收将因此受惠，两家业者今年市占率有望分别达到 23.1% 与 6.6%。

而首尔半导体凭借 WICOP 产品高亮度及紧凑体积（Compact Size），其在车灯领域的渗透率已达 10%，且已获中国长安、上汽通用、蔚来等车厂采用，预估 2021 年营收可达 1.55 亿美元，市占率约 4.4%。值得一提的是，受惠于欧系客户订单挹注，Dominant 为前十大业者中营收年成长最高的业者，年增幅达 46.3%。