企业数字化客户经营服务商「WakeData 惟客数据」宣布完成数千万美元 C1 轮融资，由保利资本科技基金、保利碧桂园产业链基金领投，腾讯跟投。元启资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于产品研发、行业纵深和区域市场的拓展。

WakeData 惟客数据于 2018 年开始布局数字化客户经营业务。在惟客数据看来，客户经营是一种以客户为中心的经营理念，企业通过长期维护与客户之间共赢互利的关系，实现收入可持续、增长可预见的商业模式。惟客数据要做的，是帮助企业从过去「以资源为中心，以流程驱动」的业务模式，升级成「以客户为中心，以数据驱动」。

早在 2018 年 12 月，WakeData 惟客数据便推出了数字化客户经营系统「惟客云」，经过三年打磨，惟客云已成为一套完善的产品服务体系，通过 “数字连接+数据智能+数据运营” 的实施路径，帮助企业提升客户服务体验和经营效率。

WakeData 惟客数据已先后服务于碧桂园、保利发展、融创中国、绿城集团、旭辉集团、美的置业、越秀地产、万达集团、富力集团等 50 余家地产客户；屈臣氏、百安居、格力集团、喜茶、东鹏、掌上明珠、箭牌卫浴、大参林、益丰大药房、长城汽车、一兆伟德等 30 余家泛消费零售行业客户；国家铁路集团、香港医管局等多家政企客户。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。