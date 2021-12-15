12 月 14 日，自动驾驶科技公司文远知行 WeRide 宣布获得广汽集团战略投资，双方合作再次升级，共同推进 Robotaxi 前装量产车型的研发制造。未来几年内，双方计划逐步建立起一支数万辆规模的 Robotaxi 车队，以粤港澳大湾区为核心向全国辐射，面向大众推出安全、经济、绿色的自动驾驶出行服务。

广汽集团董事长曾庆洪表示：“在国家汽车产业 ‘新四化’ 发展战略下，广汽集团坚持超前布局，坚持自主研发和合资合作双轮驱动，在智能制造、自动驾驶方面始终走在行业最前端。文远知行在自动驾驶领域，特别是在 Robotaxi 技术和运营的领先实力在业内有目共睹，我们非常高兴和文远知行的合作又迈进一大步，共同推进高级别自动驾驶车辆的研发和落地。”

文远知行创始人兼 CEO 韩旭表示：“文远知行持续推动 Robotaxi 和智能出行的技术创新和运营实践，过程中离不开与主机厂之间的战略合作。广汽集团具有成熟的汽车制造经验和先进的全冗余车辆平台。在与广汽集团的合作迈进第五个年头之际，我们双方迎来了全新的起点，联手打造业内最强的智能汽车，实现 L4 级自动驾驶前装量产的率先突破，打开 Robotaxi 下一阶段的全新格局。”

文远知行与广汽集团共同打造的全新 Robotaxi 产品，将基于广汽集团可用于全无人驾驶的全冗余车辆平台和广汽星灵电子电气架构，进一步加强全无人驾驶车辆运行的安全与稳定性。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。