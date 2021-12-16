（2021 年 12 月 16 日 北京）今日，印象笔记首届年度盛会——2021 象新力大会在北京举办，印象笔记团队为莅临现场的众多用户、战略合作伙伴、重要投资方代表及各界媒体带来了全新的印象笔记战略及产品生态发布。润米咨询创始人刘润、知名科普博主无穷小亮也在大会上做了精彩分享。

在 2021 象新力大会现场，此前备受关注的印象笔记新产品 Verse 惊艳亮相，印象笔记董事长兼 CEO 唐毅现场发布了企业战略升级方向——从 “第二大脑” 到 All-in-One Platform，宣告印象笔记将以全新形态开启全球创新发展之路。

厚积薄发 未来已来

2012 年印象笔记秉持 “做人类的第二大脑” 的初心，将硅谷的最新产品带给广大中国用户。历经 9 年的积累和 3 年的独立创新，印象笔记早已实现了从传承到创新、从突破到超越的革命性发展。大会现场，印象笔记董事长兼 CEO 唐毅为来宾介绍了印象笔记的企业战略发展方向，技术副总裁岳峰、研究院院长常诚共同展示了印象笔记产品技术的积累与突破。

印象笔记董事长兼 CEO 唐毅介绍印象笔记的企业战略发展方向

唐毅现场带来了全新的印象 App 家族，他表示，印象笔记始终坚持工具信仰，从用户的使用场景和需求出发，依靠科技创新，延展出了完整和专业的印象 App 矩阵，让印象笔记从一款工具发展成为全面的信息服务平台，全面服务个人和企业用户。随着划时代新产品 Verse 的推出，印象笔记将以全新形态迎接未来发展。

走过 9 年，印象笔记持续为国内近 2 亿用户提供了安全、稳定和高效的信息服务，累计为用户存储了超 100 亿条笔记、超 200 亿份图片及文件，是当之无愧的最强信息服务平台。岳峰和常诚共同为现场来宾揭秘了印象笔记背后的技术架构和创新积累。谈及未来，他们表示，印象笔记将持续打造更坚实、更高效、更安全的技术架构基础，为用户提供模块化、自动化和可协作化的真正的 All-in-One 信息服务平台。

工具信仰 匠心雕琢

对产品的打磨升级是印象笔记的发展核心。印象笔记产品副总裁刘璨详细讲述了印象笔记 C 端产品家族的新变化——在不断优化印象笔记 App 的使用体验、加强视觉表达，并辅以强大智能能力的同时，也推出了专注日程管理及效率提升的印象时间 App、支持智能化信息收集与知识内化的收藏家 App、管理个人 CRM 的印象人脉 App。随着印象产品家族的不断壮大，印象笔记将全面完善各垂直场景下的信息管理能力和体验。

作为此次大会的亮点，印象笔记全新的划时代产品 Verse 迎来了正式发布，其中文命名 “言” 也同期揭晓。刘璨生动展示了 Verse 优雅的页面设计、灵活自由的内容布局、以及独特强大的多维信息管理能力。Verse 的亮相获了现场来宾的热切关注。刘璨强调，Verse 是印象产品家族中的重磅成员，将与印象笔记 App 完美互通，实现帐户兼容、同云存储、会员共享，带来更具颠覆性的信息管理体验。同时，Verse 也将智能打通 C、B 两端，真正为个人和企业提供下一代一站式信息服务。

印象笔记产品副总裁刘璨揭晓 Verse 的中文命名——“言”

面向 B 端企业和团队用户，印象笔记也将多年的企业知识管理经验结晶萃取，带来了焕新升级的产品和服务——印象 TEAMS。唐毅现场分享了从硅谷到中国，印象笔记对于团队及企业 SaaS 的思考，他表示，中国企业已经充分意识到企业知识管理的重要性，印象 TEAMS 为企业用户提供的不仅是业内领先的协同办公平台，更是搭建企业知识库的最佳工具。同时，印象 TEAMS 依托于印象笔记强大的人工智能技术积累和软硬件产品整合能力，将为企业用户带来更多企业知识 AI 服务和软硬件协同服务。据悉，全新的印象 TEAMS 将于 2022 年 1 月正式全面上线。

硬件助力 内容赋能

印象笔记的智能硬件系列产品是近年来印象笔记带给市场的一大惊喜。大会现场，印象笔记创新业务副总裁徐晓熙分享了印象笔记在智能书写、扫描、翻译、语音处理等场景下，对智能硬件产品的思考与布局。他同时展示了即将上市的 EverBUDS、EverPAD、EverBOX 等黑科技产品。据徐晓熙介绍，印象笔记将智能硬件视为 “第二大脑” 的有效延伸，在智能文具、智能办公、智能穿戴等领域深度探索，为用户提供更高效、便捷、智能的产品和服务。

印象笔记创新业务副总裁徐晓熙分享印象笔记对智能硬件产品的思考与布局

印象识堂是印象笔记在内容领域的探索和尝试，一经推出即受到了广大用户的推崇，汇聚了大批作者和优质的原创内容。此次大会上，印象笔记商务运营高级副总裁乔迁也将全新独立的识堂 App 重磅呈现。乔迁介绍，全新的识堂将持续激发好内容、升级新玩法、打造新圈层、构建新形态，为用户带来高价值内容。此外，识堂也将与新榜、特赞等品牌紧密合作，携手共建创作者社区。独立的识堂 App 将于 2022 年 1 月正式上线，识堂 App 将与印象笔记 App 深度互通，满足不同用户的使用习惯。

智者共聚 象爱象亲

在不断发展壮大的道路上，印象笔记得到了业内优质合作伙伴的大力支持。印象笔记战略合作副总裁卜英展示了印象笔记的全场景生态布局，并对广大战略合作伙伴表示感谢。卜英现场宣布，印象笔记与国民级应用百度网盘、腾讯会议已达成了最新重磅战略合作，并期待与更多领域的合作伙伴的强强联合，共同打造无处不在的信息服务。

印象笔记战略合作副总裁卜英展示印象笔记的全场景生态布局

大会上，印象笔记技术副总裁岳峰、印象笔记高级运营总监原伟感谢了广大开发者和用户们为印象笔记发展带来的长期价值。同时，面向开发者的全新印象 Coding Society、针对广大用户的印象产品体验官、印象产品宣传官、印象学生大使计划也已盛大开启。

大咖助阵 不负期待

作为印象笔记的首届年度盛会，2021 象新力大会受到了各界关注和期待，也吸引了众多大咖出席助阵。在圆桌讨论中，真成投资创始及管理合伙人李剑威、红杉宽带跨境数字产业基金管理合伙人徐全利、CPE 源峰执行总经理侯贝贝、腾讯会议产品负责人朱莹、资深媒体人田智勇共同围绕 “什么是真正的 PLG” 这一话题，从投资、产品、媒体角度分享了来自各领域的真知灼见。

此外，润米咨询创始人刘润现场发表主题演讲，传授个人知识宇宙的建立方法。知名科普博主无穷小亮则分享了使用印象笔记保持记录的故事和心得。

随着新技术和新产品的不断落地，印象笔记将以 All-in-One 的全新形态实现对 “第二大脑” 的全面升级。未来，印象笔记将继续坚持工具信仰，坚持科技创新和审美追求，用超越期待的产品和服务回应每一份来自用户的热爱。