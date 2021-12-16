移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 11 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

11 月中国游戏厂商出海收入排行榜

App Annie 11 月游戏厂商出海收入榜单中，在榜单头部，米哈游重登第一位, 丰富的产品线与全球发行策略配合良好，Tier-1 国家营收表现稳定。值得注意的是，莉莉丝的部分游戏在 11 月进行了多次更新，有游戏更新频率达一个月 3 次，由此推测产品团队正积极进行调优，在收入榜单中排名上升。沐瞳科技攀升 3 个名次进入第十名，是 11 月中排名提升最多的厂商第二位，Mobile Legends:Bang Bang 在印尼市场收入持续上升，马来西亚市场也见稳定增幅，在本月游戏榜急升 13 位后，也成功在厂商榜打入前十。

本月榜单尾部情况出现良性竞争，多个游戏厂商也出现排名上升，心动网络在本月重回榜单，东南亚市场贡献良多。除了营收环比提高之外，东南亚市场的活跃用户数量对游戏厂商来说也非常具有吸引力，榜单攀升的发行商即使在 11 月的下载量表现稳定，但是从重点游戏的月活跃用户来看，均有不同程度的提高，可见东南亚市场游戏用户的商业价值愈来愈受出海厂商的重视。

国内市场自 8 月起，版号暂停下发，海外市场日渐受到各家厂商重视，东南亚市场与 Tier 1 市场成为了中重度游戏的主要目标，App Annie 的 2021 年 Q3 报告中也展示出不同细分赛道在全球下载与营收份额的占比，在 11 月的游戏厂商出海榜单，也出现了在多个赛道进行布局的想象，令人对 2021 年 Q4 的市场表现充满期待。

11 月中国游戏应用出海收入排行榜

11 月出海游戏 Top 30 收入榜单头 10 位变化甚微，PUBG MOBILE 与 Genshin Impact《原神》在冠亚军位置互相追赶，最终《原神》胜出。

榜单从第 11 名开始出现比较明显的变化，Blue Archive 排名 11 位，上升 63 位。韩国市场新增 124 万活跃用户，直接带动收入增长；这款二次元新作将少女与枪械题材结合，以纷争不断的学园城市为背景。玩家将作为教师前往执教，带领青春洋溢的少女们解决城市内发生的种种袭击案件。游戏画风正如其名，以蓝色为基调，渲染清新画风，采用了 3D 二头身 Q 版小人的萌系战斗风格，深受用户喜爱。

根据 App Annie 11 月数据显示，在榜单尾部也出现了表现出色的产品，沐瞳科技旗下的 Mobile Legends: Adventure 急升了 13 位进入 App Annie 11 月出海游戏 Top 30。在比较这款产品的更新时间线时，我们观察到部分地区对于版本内容消耗较快，厂商及时提供内容更新与利用活动进一步刺激用户参与度，响应积极迅速，这也是游戏获得良好市场反应的原因之一。