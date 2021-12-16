为聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力，12 月 2 日至 4 日，BEYOND 国际科技创新博览会于澳门威尼斯人金光会展中心正式举行，以助力澳门成为全球科技创新产业的新焦点。

作为科技创新的重要推动力，金融资本也是科技创新生态中不可或缺的一部分。3 日上午，动点科技着眼于全球投融资领域发展，携手中国太平联合打造了国际投融资峰会，通过由六场线下圆桌会议以及两场远程线上演讲构成的全方位投融资国际交流平台进一步促进了创新创业者与全球顶尖投资人和各个行业跨界顶流大咖充分交流，继而推动科技创新和资本充分融合，实现创新应用的落地与繁荣。

峰会活动的首场圆桌会议上，在 CGTN 财经新闻主播郑峻峰的主持下，欧瑞泽基金资深合伙人兼亚太中国区总裁陈永岚、创世伙伴资本创始合伙人周炜、光速中国创业投资基金创始合伙人宓群共同就《投资下一个十年》这一圆桌主题发表了自身对下一个十年的投资热点看法与期待。

面对全新的国际国内局势以及以气候变化为代表的全球性迫切挑战，后疫情时代的当下，调整与重塑显然成为了社会各界都需要去应对的巨大课题，而这对瞬息万变的创新创业领域来说尤为重要。

针对下一个十年的投资方向，宓群首先指出，目前，互联网领域的创新会更多体现为是一种软件模式上的创新。然而来自 “硬科技” 方面的创新也会是一种必要。并且其中，“就未来十到二十年而言，绿色科技对有科技突破的创业公司来说会是重大机会。”

周炜对宓群提出的绿色科技方向表示非常赞同。他表示，面向绿色科技领域的投资早在 2000 年就已出现。但由于成本和社会需求方面的问题，该领域的投资发展直到近期才较为成熟。而在绿色科技之外，就其个人角度而言，“因为自身专业背景的原因”，他也十分看好无人化的方向。周炜称，现阶段，人口老龄化也是一个全球性的挑战所在。因此，就那些重复性高的简单工作而言，无论是机器人还是 AI 的各种组合，它们都可以被大规模的去进行部署替代。而在这个过程中，“我们能看到中国产生的自动化及无人化设备在全球处于一个长期绝对领先的地位。”

陈永岚则透露，对欧瑞泽而言，其下一个十年的投资重点也会将会集中在绿色科技的方向上。他认为，这会是一个全新趋势——在以后投资活动中，任何企业的经营行为中都离不开双减、碳中和以及绿色发展这些方面的诉求。其中，欧瑞泽也将会重点关注替代能源、绿色科技硬件产业以及绿色科技解决方案这三大领域的企业。

而他也进一步指出，作为一家拥有 460 多家被投企业的大型基金机构，欧瑞泽已经为自身定下了 “到 2040 年时让被投企业实现整体碳中和” 的目标。此外，“我们也将要在内部启动一个专注投资节能减排领域的基金团队，并且欧瑞泽也希望牵头在欧洲成立一只较大规模的碳中和基金，通过对社会力量的凝聚，一起来推动对于碳中和目标的绿色发展投资。”

可以看到，绿色科技正在成为影响社会未来发展的重要影响因素。但实现这这一愿景并非易事，如三位与会嘉宾所指出，对于绿色科技的技术突破和持续迭代、来自新能源材料本身方面的供需及生产问题、针对新能源技术的有效利用程度、以及不同国家所需要面对的不同能源策略方针等等这些都会成为其挑战所在。不过，未来的机遇却也往往会从这些亟待解决的问题中产生。

而把目光移回当下，随着《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的公布，作为粤港澳大湾区发展建设的新篇章，横琴粤澳深度合作区也正在成为企业走向海外市场、展示中国创新力量的重要窗口之一。于此，汇聚了众多资源优势的澳门也成为了其中关键区域。就澳门未来的发展方向而言，三位与会嘉宾也分别基于自身的所属领域畅谈了针对这一过程的机遇与展望。

陈永岚首先表示，作为一名一级市场的从业人员，他认为澳门可以通过设立母基金这一方式吸引更多海内外投资机构于此驻足发展，从而进一步形成良好的投资发展环境。

宓群随后指出，一方面，在有了像 BEYOND 国际科技创新博览会这样的展会的长期举办下，澳门会更加成为国际交流的场所，有利于充分发挥其服务优势。另一方面，澳门在如固态电路等特定科学学术领域有着国际领先的地位，再加上与珠海所拥有的丰富人才资源形成的互补，澳门在人才资源上也会存在一个突破点。

周炜则在最后补充道，除了如展会这样的国际交流平台和对于人才优势的有效利用，在经过一定的投入后，医疗行业也将会是对澳门产生持续回报的一大全新契机。比如，“创世伙伴资本已经投了很多数字医疗的企业——尽管我们可能不那么了解医药，但是我们懂技术。未来，在有了像中国太平这样的大型企业的深度投入后，我们完全可以形成一个正向循环。”