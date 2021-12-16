上海环码生物医药有限公司（以下简称 “环码生物” 或 “公司”），是一家基于独特环形 RNA 技术平台开发核酸药物的生物医药公司，今日宣布完成超 2000 万美元 Pre-A 轮融资。本轮融资由险峰旗云领投，昆仑资本、倚锋资本和天使轮股东凯泰资本跟投。这是该公司继今年 7 月天使轮融资后，不到四个月的时间完成的第二轮融资。

环码生物由在 RNA 领域深耕多年的科学家团队所创立的环形 RNA 药物开发公司，具有全球领先的环形 RNA 设计优化及制备技术及专利。公司科学创始人王泽峰团队在 2014 年首次发现环形 RNA 可在人细胞内翻译生成不同功能的蛋白，颠覆了环形 RNA 是非编码 RNA 的认知，开创了环形 RNA 作为一种新型 mRNA 疗法的应用。

本轮融资将用于环形 RNA 技术平台的完善、管线推进及上海研发中心的建设，全面增强公司各个领域的战略布局能力。此外，环码生物将持续吸引海内外优秀人才，不断提升公司的创新能力。

“感谢各位投资人对环码生物的认可和支持。” 环码生物创始人兼 CTO 杨赟表示，“环形 RNA 作为一类新型的核酸药物分子，相较于线性 mRNA 在稳定性、表达量和免疫原性上具有显著的优势。团队将充分利用长期的技术积累推动环形 RNA 技术的发展，早日将环形 RNA 药物推向市场，造福病患。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。