如今，智能手机的拍摄功能已经成为大家日常生活与工作中使用频率最高的功能之一。而随着诸如抖音等各种短视频应用与社交媒体的持续火爆，手机拍摄功能的重要性也愈加凸显。越来越多的智能手机用户希望设备能够具备一流的影像能力。根据 iResearch 的研究显示，手机拍摄功能已成为中国消费者购买手机时最为关注的要素。

视频社交时代下的防抖需求

从配备普通摄像头的翻盖手机到先进的多摄智能手机，我们见证了手机拍摄系统的颠覆性变革。针对照片、视频、长焦拍摄、超广角拍摄和自拍等功能，智能手机的相机技术进行了一系列优化。不仅仅是在硬件层面，软件算法和人工智能技术亦可助力智能手机为用户提供出色的影像体验。

短视频社交媒体的兴起让人们可以通过智能手机随时随地记录和分享生活的精彩瞬间，而配有超稳定、超清晰摄像头的智能手机，已成为视频社交时代下新兴消费者的主要诉求。

协同创新激发对视频防抖的重新思考

目前，全球已有超过 6 亿部智能手机搭载了 Vidhance 视频增强软件。近日，Imint 与中高端智能手机品牌 TECNO 进一步合作，在其全新发布的专业影像手机 CAMON 18 Premier 中搭载了 Vidhance 视频防抖软件，从而提升该款手机的影像性能。

CAMON 18 Premier 是 TECNO 第一款内置超广角云台相机的手机产品，该解决方案搭载了 Vidhance 视频防抖算法，确保手机在任何弱光或强光的环境下，都能拍摄出超清晰、超防抖的视频画面。

Imint 与 TECNO 的共同创新，大大提升了 CAMON 18 Premier 相机的防抖性能，其防抖效果是其他未搭载防抖技术的智能手机的 300%。它的 OIS 防抖角度比传统技术提升五倍，图像稳定性能提高三倍，这对最终流畅视频的输出起到了至关重要的作用。

Vidhance 持续探索智能手机影像的无限可能

基于突破性的软件稳定算法，Vidhance 视频防抖技术是一款革命性的解决方案，为运动中的相机提供稳定出色的画面。与此同时，Imint 世界领先的算法正在扩展其他防抖功能，如主动 OIS 支持、4K@60fpt 支持、更高的帧速率支持（>30fps）和前置摄像头防抖。

视频社交时代催生了各种技术的新趋势，TECNO 致力于为用户创造新一代的影像体验，而 Vidhance 在其中一环发挥着关键作用。为了满足当下对智能手机影像技术的新需求，Vidhance 视频防抖技术将进一步升级与优化，以实现其在不同用例下为用户提供防抖的视频拍摄体验。