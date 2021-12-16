在近日落下帷幕的 Wave Summit+ 2021 深度学习开发者峰会期间，英特尔携手百度飞桨不仅全面展示了英特尔 OpenVINO 工具套件与百度飞桨 PaddlePaddle 深度学习框架深度融合为开发者社区所带来的一系列技术优势与生态优势，还进一步强调了两家公司共促开源生态建设，助力复合型 AI 人才培养的坚定承诺。峰会期间，由英特尔与百度飞桨共同举办的 “飞桨黑客马拉松” 大赛也圆满落幕。

自 2018 年正式推出 OpenVINO 工具套件以来，英特尔始终专注于为开发者提供交流学习的平台以及丰富的实践机会，来帮助开发者化解开发难题、提升开发体验。与此同时，英特尔还面向开发者打造了多种高性能、易使用、广部署的软硬件创新产品及应用，推出了诸多支持学习认证和专业知识培训的资源。

今年以来，英特尔与百度飞桨展开了一系列开发者社区活动，为开发者提供全面的技术培训与动手实践机会，帮助他们基于双方的工具平台快速实现 AI 创意。通过 PaddlePaddle 与 OpenVINO 工具套件，开发者可实现 AI 模型的快速构建、优化与部署。在一系列赋能项目中，双方不仅为开发者提供海量的产业级开源模型库，还已验证并支持多个飞桨 PaddlePaddle 模型及算子，覆盖检测、分类、语义分割以及光学字符识别（OCR），可直接作为 OpenVINO 推理引擎的输入。得益于 OpenVINO 工具套件提供的 “一次编写，随处部署” 特性，开发者还能够实现即训即用，输出结果受 CPU 硬件广泛支持。、

值得一提的是，在同期落下帷幕的 “飞桨黑客马拉松” 大赛中，英特尔 OpenVINO 作为大赛关键开源项目之一，也通过 8 道任务吸引到众多开发者共同参与，贡献代码。今年，近 200 支团队认领了 OpenVINO – 飞桨 PaddlePaddle 任务，数十支团队完成任务并递交代码，经过层层选拔，有 6 个作品符合验收标准。这六个优秀作品的代码会进一步的完善，并被合入 OpenVINO 开源版本的代码中，共同打造优质的开源技术，构建开放的协作氛围。