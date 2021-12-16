12 月 16 日，数字团餐平台美餐宣布完成 E2 轮融资，由索迪斯投资，指数资本继续担任独家财务顾问。11 月 10 日，美餐刚刚完成由大钲资本领投的 1 亿美元 E1 轮融资。截至目前，美餐 E 轮整体融资金额超 10 亿元，美餐已成为国内团餐领域融资轮次最多、累计融资金额最大的企业。

本轮融资后，美餐将继续与索迪斯深化合作，借助索迪斯良好的品牌背书、全球化的业务网络与成熟的管理经验，进一步优化业务模式和技术能力，增强核心竞争力，推进创新业务战略布局，加速国际市场渗透。

成立于 2011 年的美餐，专注为企业客户提供数字团餐综合解决方案，通过在线平台、应用程序、标准化营运管理、综合性出品网络（包括企业营运点、合作商户、美食广场等）一站式满足多种用餐场景，帮助客户全面提升员工餐饮体验和管理效率，为行业构建多元供给的数字团餐平台。

美餐提供的产品与服务已覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、南京、杭州、苏州、武汉等全国近百座城市，服务客户数千家，合作商户数万家，月交易订单数达数千万笔。美餐长期服务阿里巴巴、网易、顺丰、中信银行、太平洋保险、国资委商业中心、北大人民医院、西南航空学院等众多客户，深入覆盖大中型企业、机关单位、产业园区、医院、高校等场景，持续赋能行业，让传统团餐领域走向数字化与多元化，推动产业数字化创新和变革。美餐可兼顾中小型客户的灵活需求和大型客户的复杂需求，单点经济模型表现优异，业务已进入规模化复制扩张阶段。