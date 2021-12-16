根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Krafton《PUBG: New State》以 3200 万次下载，位列 11 月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 29.7% 的下载量；其次是美国，占 12%。（注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括第三方安卓市场）

Garena《Free Fire》以将近 2200 万次下载排名第 2，相较去年同期增长 19%。印度是下载量最大的市场，占 33.3%；其次是巴西，占 10.5%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Say Games《Merge Animals 3D》、SYBO Games《Subway Surfers》、King《Candy Crush Saga》。

2021 年 11 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 44 亿次，与去年同期持平。印度市场以 7.43 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 17%。美国市场以 9% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 8%。

本期 Supercell《皇室战争》在全球获得 840 万次下载，是 2017 年 11 月至今下载量最高的月份。近几个月来，该游戏的收入有所回升，在 11 月吸金 5300 万美元，是 2018 年 4 月以来收入最高的月份。11 月 Supercell 为该游戏发布了重大更新，包括开放等级上限至 14 级，以及增加全新的英雄卡牌。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。