图计算作为人工智能和大数据领域的顶尖科技备受关注。在 16 日召开的 CNCC2021(中国计算机大会）上，清华大学教授、蚂蚁图计算技术负责人陈文光受邀分享了图计算领域最新研究成果。

大会期间，蚂蚁图计算技术负责人陈文光对外宣布，蚂蚁集团联合清华大学自主研发的 “大规模图计算系统 GeaGraph” 正式升级为 TuGraph ，并完成了产品 3.0 版本的迭代。迭代后的版本查询效率提升 10 倍，兼容性更强。

TuGraph 3.0 针对 OpenCypher 查询进行了性能优化，增加各类查询场景覆盖，并优化了离线数据导入功能，以满足各类场景下的离线数据导入需求，实现包括 MySQL、SQL Server、Oracle、PostgreSQL、HDFS、Hive、HBase、OTS、ODPS 等各种异构数据源与 TuGraph 的高效数据同步。

陈文光表示，蚂蚁集团图计技术拥有领先的在线、近线、离线三线计算能力，图仿真一年数据能够在 3 天内完成，在国际处于领先水平，同时拥有世界规模领先的图数据库集群。

Gartner 在《2021 年十大数据和分析技术趋势》报告中预测，到 2025 年图技术将应用于 80% 的数据和分析创新。从全球范围来看，图计算技术目前已被应用于金融安全、互联网、工业、生物医药、公共安全、智慧城市等多个领域，成为全球研发机构、新兴创业公司，以及大型科技公司逐浪的 “新风口”。

图注：图计算技术受到行业关注

据了解，目前蚂蚁集团已经将 TuGraph 在金融安全领域规模化应用，成为业务风控能力的重要基础设施，为蚂蚁集团各业务场景提供了业界领先的实时和时序大规模图分析能力，在数字支付、数字服务、数字金融等核心业务中，显著提升了风险行为的实时识别能力和审理分析效率。

2021 年，蚂蚁集团 TuGraph 曾获 “世界互联网领先科技成果” 奖，是图数据库基准性能测试 LDBC-SNB 世界纪录保持者，性能领先第二名 7.6 倍，本次新版本的发布将进一步拉大其领先优势。与此同时， TuGraph 已完成了包括麒麟软件等的兼容性测试，获得了国内主流操作系统、服务器等软硬件厂商的兼容认证。

图注：蚂蚁集团TuGraph（原名 GeaGraph）获 2021“世界互联网领先科技成果” 奖

蚂蚁集团 TuGraph 也已正式对社会开放，并在十余家企业的典型场景中得到了应用，比如和国家电网联研院合作，将 TuGraph 用于电网操作模拟仿真。接下来，TuGraph 计划向开发者提供免费试用版本。