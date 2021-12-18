雪铁龙 My Ami Buggy 概念车是雪铁龙 Ami Electric 如何重新定位以帮助客户以新的方式享受休闲时光的独特例证。My Ami Buggy Concept 显然是一个开拓者，外向、多彩和冒险的造型，仍然努力在使用中保持简单和实用。

My Ami Buggy Concept 是一款适用于周末、海边或乡村度假的微型移动休闲车，以其简单实用的特点赢得了用户的青睐。这种新的零排放概念还通过没有任何常规门来增强电动驾驶的乐趣——由于全景玻璃天窗，两个乘员都完全沉浸在环境中并沐浴在光线中。

坚固的外部造型外观

My Ami Buggy 概念车牢固地安装在宽轮毂和厚实轮胎上，具有坚定的冒险精神，其前部的牛栏、黑色对比饰边和保护性大灯格栅在前部突出显示。在侧面，轮拱延伸部分和沿车门孔底部的管状保护装置加强了轮廓。在车顶上，车顶行李架和备胎强调了概念车的粗犷冒险精神。大多数装饰元素都采用醒目的黑色对比饰面。

车顶前部的 LED 灯条增添了一种有目的的触感，邀请驾驶员前往夜晚或大雾中。一旦静止不动，一切都会聚集在一起，提供 “篝火” 氛围，由灯条漫射的光和远程扬声器发出的音乐营造出。

普通的 Ami 车门已被拆除，取而代之的是在恶劣天气下使用的透明防雨板——向著名的雪铁龙 Méhari 致敬。透明面板配有拉链以封闭乘客舱，高级开口让人联想到 Ami 量产车型上的玻璃门。这些实用的保护 “窗帘” 可以取下、卷起并存放在座椅后面的专用储物袋中。

挡风玻璃上方安装了一个遮阳板，从车顶伸出，提供抵御恶劣天气条件的保护。它通过保护居住者免受正午阳光的照射，在夏季提供阴凉处。宽大的 “泥浆” 轮胎及其哑光金色轮辋在所有路面上提供令人信心十足的抓地力和稳定性。

虽然是雪铁龙风格的无拘无束的表达，但设计师确保这个概念既现实又完全符合目的。将某些元件固定到车辆上对技术人员来说是一个真正的挑战，在某些情况下，他们必须将组件直接连接到管状钢底盘上，以确保它们是安全的。车顶上的防撞杆和备胎就是一个很好的例子。

由颜色和材料传达的精神状态

My Ami Buggy Concept 以三种主要颜色完成：黑色、卡其色和黄色。黑色的灵感来自野营装备，强化了车辆的功能性和坚固性。不同深浅的黑色——轮拱和车顶上的阳极氧化黑色，以及后部锤击效果的斑点黑色——完美地补充了阳极氧化卡其色和柠檬黄色调，结合在一起传达出一种冒险的出行方式。

My Ami Buggy 概念车采用双色调外观配色方案，赋予其迷人而动感的设计：前部采用阳极氧化卡其色，后部采用斑点黑色，对称的相互作用旨在清晰地区分车辆的前部和后部.

阳极氧化卡其色暗喻自然，而黑色则唤起力量和现代感。选择黑色的另一个动机是希望使用更深的阴影来隐藏污垢。

My Ami Buggy 概念车的许多关键元素都以偶尔出现的柠檬黄为亮点，包括座椅、充电线、车门底部的吊舱、行李箱区域和许多配件。这种鲜艳的颜色还表明突出显示的对象具有功能性目的。

注重细节

进一步进行定制，一些技术细节确实使车辆栩栩如生。主题贯穿始终，呼应了品牌的 V 形设计，这是雪铁龙风格的强烈标志——V 形图案可以在各种元素上看到，例如轮盖、侧保护板、灯条支架、保险杠底部和保险杠上后视镜的背面，以及储物箱和仪表板的内部。

“Pilot” 字样出现在车顶的驾驶员一侧，“Co-pilot” 字样出现在乘客一侧，同样向赛车致敬，数字 01 出现在驾驶员座椅上，02 出现在乘客座椅上来表明他们的立场。扰流板下方的黄色箭头形贴纸显示了空气的方向，向航空致敬。轮拱上也有类似的装饰。

驾驶员侧后视镜上出现 “+” 字样，指的是电动机、电池正极和为电动汽车预留的停车位中的标记。

功能齐全且舒适的内饰风格十足

My Ami Buggy 概念车的三个主要区域一直是室内设计工作的主题：座椅、储物空间和行李区。

My Ami Buggy Concept 配备全新 Advanced Comfort® 座垫，其泡沫材料从 Ami Electric 的 35 毫米增加到 Ami Buggy 的 70 毫米。添加记忆泡沫使座椅既柔软又柔软。座椅本身可以轻松拆卸，可以互换和清洗。它们是通过组装两个 “贝壳” 制成的，一个在另一个上面——这个设计的灵感来自于建筑海洋浮标，创造了与海滩配件世界的联系。

储物区都设计巧妙，有些是便携式的。每个在客舱内都有自己的功能，选定的隔间可以带到外面野餐或探索。

仪表板上的储物箱——Ami Electric 已有的配件——专为 My Ami Buggy Concept 重新设计。垃圾箱上方固定有亚光金色金属储物架，以防止物品移动。

还为概念车型设计了一系列独特的行李箱，每件行李都完美地融入了车辆的内部存储空间。一个 “腰包” 连接在方向盘中央的磁铁上，该磁铁经过特殊的凹进以容纳它——驾驶员或乘客在需要时也可以佩戴该包。带有翻盖的 “水手包” 在仪表板下方有自己的位置（Ami Electric 中存放机舱行李箱的存储空间）。水手包底部由管状结构固定，以防止其翻倒。

存储空间也内置在座椅高度的门孔中。这些可以容纳较小的日常物品或较大的可拆卸袋子，这些袋子设计用于存放在那里，并且可以从里面打开。一个按钮可以解锁新设计的 “门”，门的打开方向与 Ami Electric 相同。同时，充电电缆安装在乘客门孔中的支架中。

极具吸引力和功能性的配饰，采用前所未有的设计

My Ami Buggy Concept 的配饰不仅仅是一种风格的锻炼。它们都具有可用的现实世界功能。设计师从各种各样的休闲活动中汲取灵感，设计出功能性物品，让 My Ami Buggy Concept 上的短途旅行既有趣又实用。

一个例子是用于连接相机的支架 – 必须捕捉并立即分享您的旅程或您正在旅行的风景的亮点。配备通用机制以适应所有类型的设备，可以使用内置释放触发器将支架卸下，然后将其放置在位于驾驶员和乘客门开口垂直框架上的四个锚固点之一上。

得益于设计中的球形接头机构，可以调节外后视镜。它们安装在门立柱上。它们也是可拆卸的。杯架或瓶架可以在仪表板上找到，也可以在 Ami Electric 上通常放置袋架的位置找到。为 Ami Electric 开发的智能手机夹位于驾驶位置的右侧，成为 My Ami Buggy Concept 中的圆柱形支架，右侧有一个可调节的夹子，可将手机固定到位。管子部分可以刻上所有者的名字 – 一些用户会喜欢的另一个新功能。

设计了一个新的锥形支架来固定位于方向盘后面仪表板凹槽中的可拆卸扬声器。3D 打印是一个比传统生产方法更快的过程，可以更快地从最初的想法变为现实。My Ami Biggy Concept 的配件从头开始设计，可以 3D 打印，因此可以按需复制。