亚马逊广告宣布，首届亚马逊广告年度开箱盛典将于 12 月 22 日线上举办，这是亚马逊广告中国打造的年度重磅出海品牌营销大会。届时，20 多位商业和品牌营销行业领袖、知名中国出海品牌代表和亚马逊广告专家将齐聚盛典，以创新的分享和互动，为中国出海卖家和品牌带来行业发展趋势的前瞻洞察、热点话题的独到见解和品牌营销实战案例的解析，帮助卖家和品牌突破固有思维、优化品牌营销策略，打造全球品牌，实现长期发展。

亚马逊广告全球产品和技术高级副总裁 Colleen Aubrey 表示：“品牌与消费者建立良好的连接是打造品牌的关键，广告是品牌触达消费者并与之建立连接的一种方式。亚马逊广告帮助品牌连接亚马逊全球超过 3 亿活跃用户，其中包括超过 2 亿 Prime 会员用户，并从卖家和品牌的需求出发，不断从他们的反馈中得到启发，持续创新广告产品和工具，赋能卖家和品牌的全球业务发展。”

亚马逊广告亚太区产品和市场负责人 Anna Yang 表示：“自亚马逊广告组建中国团队起，我们中国团队的目标和使命就是帮助中国出海卖家和品牌增长国际业务、打造全球品牌。过去几年，我们见证了中国卖家从仅关注销量增长到注重打造品牌的成长历程。我们相信打造品牌才能真正实现长期成功。除了亚马逊广告不断丰富的品牌打造工具，亚马逊广告中国团队将不断深化本地服务，创新出海品牌孵化项目，帮助卖家和品牌在新一轮品牌出海的浪潮中脱颖而出，塑造全球品牌。”

首届亚马逊广告年度开箱盛典亮点纷呈，不仅云集多位行业大咖、知名品牌代表和亚马逊广告专家共同探讨行业发展趋势与洞察，还重磅打造了全新多元的分享互动体验，包括大咖现场辩论，就出海卖家和品牌关注的热点话题如 “中国出海品牌应先提升销量还是先打造品牌？”，“广告流量打法，站内引流和站外引流哪个更优？” 等展开 “唇枪舌战”； 广告与脱口秀的联动跨界，以幽默和轻松的互动形式分享品牌出海热点；多位优秀广告主将现身说法分享营销实例，激发出海品牌新灵感。与此同时，此次盛典将揭秘今年重磅推出的系列短视频《水手计划》第一季拍摄幕后的故事，通过回顾和总结带给更多出海卖家和品牌思考和启发。

亚马逊广告提供了多个触点帮助品牌与消费者建立连接，包括亚马逊在线商城，Kindle 电子书阅读器、Fire TV、Fire 平板电脑等各种类型的电子设备，Twitch 和 IMDb TV 上的娱乐和视频内容，亚马逊快递盒以及亚马逊站外的第三方网站和应用程序等。

亚马逊广告的产品和工具既可以帮助卖家和品牌提升亚马逊商城内的流量，还可以实现亚马逊商城外的产品和品牌曝光，提升品牌知名度。比如商品推广、品牌推广，可以帮助品牌更容易在消费者的搜索结果中被发现，并有效实现流量转化；品牌旗舰店、亚马逊直播，帖子、关注等自助式的广告产品可以帮助品牌在亚马逊上免费建立其品牌阵地，并提升品牌忠诚度；而 IMDb TV 中的流媒体视频广告、互动直播平台 Twitch 中的展示型推广等产品则可以触及亚马逊商城外的更多年轻消费者。此外，亚马逊广告一系列广告效果衡量工具如品牌指标等，帮助品牌优化其广告策略。据介绍，此次盛典中，卖家和品牌将通过主题分享和创意互动的方式全面了解亚马逊广告的产品和品牌打造方案。

过去四年来，亚马逊广告中国团队已陆续在全国 10 个核心城市开设了办公室，并搭建了全方位的本地化沟通渠道，包括亚马逊广告官网、官方微信，抖音、喜马拉雅官方账号等，为中国出海卖家和品牌提供本地化的服务。亚马逊广告还建立了立体专业的培训体系，通过线上线上不同渠道和丰富的学习课程，覆盖卖家全生命周期的差异化需求，在中国首创的卖家讲师培训项目目前已经覆盖全国十几个城市。此外，亚马逊广告还面向品牌主提供一对一的定制服务，根据对品牌广告账户的分析诊断，提供相关洞察和广告策略建议；创建了亚马逊广告社区，促进品牌之间、品牌与亚马逊广告之间的分享和交流。

为帮助更多优质的中国品牌走向世界，亚马逊广告此前推出了《水手计划》，聚焦真实的品牌出海经历和成长故事，为出海品牌提供启发和借鉴。系列短视频《水手计划》第一季上线以来，全网曝光量超过 10 亿，播放量超过 1 亿次。据悉，《水手计划》第二季也即将启动。

首届亚马逊广告年度开箱盛典将于 12 月 22 日 14:30 线上直播。

在亚马逊广告年度开箱盛典媒体沟通会上，亚马逊广告亚太区产品和市场负责人 Anna Yang 接受了 QA，以下是要点：

您刚才提到很多不同的广告产品，目前中国卖家和品牌对这些广告产品的应用是怎么样的？

卖家和品牌的需求在不断变化，因此亚马逊广告也在不断创新推出新的产品。目前，亚马逊广告的产品矩阵已经非常丰富，不仅可以帮助品牌引流，还增加了很多品牌打造的工具，比如品牌旗舰店、关注、帖子等等。

过去几年，中国卖家和品牌也在经历从只关注销量增长到关注品牌的转变。我们看到，已经有很多卖家和品牌不单单只是在用搜索类的广告产品，比如商品推广，还在尝试将更多精力投入到提升品牌知名度、增强用户忠诚度的广告产品上，比如品牌旗舰店、直播、展示型推广广告等。

我可以举两个例子：比如今年参与我们《水手计划》的添可，他们非常重视产品创新和品牌打造，并不断尝试用亚马逊广告产品强化他们在智能吸尘器和洗地机领域领先的品牌形象。根据添可的分享，对比他们在使用亚马逊 DSP、流媒体视频广告等推广前，添可在亚马逊官方旗舰店的流量增长了 50%，为添可带来大量新用户的同时，帮助添可品牌在海外进一步扩大了品牌知名度。在亚马逊 Prime Day 期间，他们更是充分利用组合的亚马逊广告策略，包括商品推广、展示型推广、品牌视频推广、亚马逊直播等，实现显著的业绩增长和品牌提升。

另外是一家专门从事人工智能硬件的高科技品牌 他们 2018 年上线亚马逊后，短短两年内将业务扩展到十几个亚马逊站点，并且第一时间认识到了在亚马逊上提升品牌形象的重要性。他们最开始使用商品推广，但很快就注册了品牌开始使用品牌推广，并推出自己的品牌旗舰店，目前旗舰店的页面浏览量、转化率和平均顾客单价都显著提升。2020 年启用展示型推广和亚马逊 DSP 之后，Govee 在美国的业绩显著提升，流量、订单数量、销售额分别增长了超过 3 倍。通过使用帖子，他们还给品牌旗舰店带来很多免费的流量。

有很多中国企业都开始通过亚马逊走出国门，那对于中小品牌和新卖家，亚马逊对他们增加流量方面有什么帮助呢？

亚马逊致力于为卖家和品牌提供一个优质的销售渠道。一直以来，我们都借助我们的规模和资源赋能中小企业和创业者，鼓励他们利用创新的工具和项目，帮助他们成长。事实上，亚马逊商城的全部销售中， 超过一半 都来自于这些中小企业和创业者，他们以以超过亚马逊自营销售的速度持续增长。

都来自于这些中小企业和创业者，他们以以超过亚马逊自营销售的速度持续增长。 亚马逊在全球有超过 3 亿活跃用户，其中包括超过 2 亿 Prime 会员用户，这些对亚马逊充满信任的顾客，为中小企业通过亚马逊打造国际品牌提供了良好的用户基础。

在亚马逊，我们鼓励更多元化的新产品和新品牌的加入。每年其实都有大量的新品牌通过亚马逊赢得全球消费者的喜爱和关注。我们有很多创新的项目和工具，比如 FBA 新选品计划（FBA New Selection program），能给卖家提供仓储优惠，和广告成本方面的帮助，促进他们的早期销售。

同时，亚马逊广告有很多产品帮助卖家和品牌获取流量，并打造品牌：

比如多种 免费的自助式解决方案 ，帮助卖家在亚马逊上与消费者建立联系，例如品牌旗舰店、帖子和亚马逊直播。 卖家可以利用 品牌旗舰店 吸引和连接客户；在品牌旗舰店中，卖家可以自定义产品陈列方式，通过视频、图片和文章等方式呈现更多品牌故事，并时常进行内容更新，保持新鲜感，以吸引消费者更高频次的访问。品牌旗舰店还可以与其他站内外品牌营销投入结合在一起，以激发更多探索和发现。 也可以应用 商品推广等效果广告 提升其产品和品牌在搜索结果和商品详情页的曝光，只有客户选择点击广告时，广告主才会付费。 展示型推广 是一种按点击量付费的自助式广告，只需几分钟便可创建完成，可以扩大品牌曝光，在亚马逊站内外更广泛地触达相关受众。比如，我们今年新推出了在 Twitch 直播中的展示型推广 ，为品牌提供了一种新的推广选择，可以将品牌和产品信息触达 Twitch 平台上 3,000 万日活用户。

，帮助卖家在亚马逊上与消费者建立联系，例如品牌旗舰店、帖子和亚马逊直播。 我们的中国团队会通过刚才提到的多种本地化沟通渠道，以及线上线下的培训，帮助卖家和品牌主及时了解最新亚马逊广告产品信息，以更好地规划广告活动，打造全球品牌。

整体而言，有什么数据可以分享说明亚马逊广告确实可以帮卖家带来销量的提升或者品牌关注度的提升？

我可能无法一一列举说明，但我可以举几个例子。

比如品牌关注，作为一种品牌建设工具，可以在品牌旗舰店、帖子、直播等不同场景中出现，消费者只需点击 “关注” 按钮就可以关注感兴趣的品牌，获取有关该品牌的更多信息、资讯和推送提醒，对品牌来说，在讲述品牌故事、建立顾客联系等方面，为品牌提供了更多选择。目前，通过 关注 ，品牌与消费者已经建立了超过 2000 万 个连接，在亚马逊上关注某个品牌的消费者的花费是没有关注该品牌的消费者的花费的 两倍多 。

，品牌与消费者已经建立了超过 个连接，在亚马逊上关注某个品牌的消费者的花费是没有关注该品牌的消费者的花费的 。 比如品牌旗舰店，平均而言，有三个页面以上的品牌旗舰店以及能保持及时更新的品牌旗舰店，意味着可以有更高的访问频率和消费额。对于那些浏览过某个品牌旗舰店的消费者而言，其中 45% 的人 会继续通过品牌旗舰店购物。这也是为什么我们会建议致力于打造品牌的卖家可以在亚马逊上首先建立一个良好的品牌阵地。

会继续通过品牌旗舰店购物。这也是为什么我们会建议致力于打造品牌的卖家可以在亚马逊上首先建立一个良好的品牌阵地。 平均而言，那些使用帖子功能的品牌收获的粉丝是那些没用帖子的品牌的粉丝的三倍多。

很多卖家想打造品牌，但又觉得过程很长投入很多？亚马逊广告怎么帮助卖家打造品牌？您对中国出海卖家和品牌有什么建议？