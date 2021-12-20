12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。作为本年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

在 12 月 2 日的大会开幕致辞上，十二届全国人大外事委员会副主任委员，中国社会科学院 “一带一路” 国际智库专家委员会主席，蓝迪国际智库专家委员会主席赵白鸽在开幕式中详细介绍了 BEYOND 大会举办的意义及其所肩负的历史使命与价值。

她从四个维度进行了具体介绍。

BEYOND 大会产生的背景和重要性

赵白鸽认为，当下全球迎来了百年未有之大变局，在这种背景下，全球科技创新都进入了快车道，BEYOND 的举办可以说是应运而生。第一、全球化是以科技创新为主导，全球化将会逐渐的向东方转移，澳门是链接东西方一个重要桥梁；第二、第四次产业革命在全球兴起，但是必须有非常好的整合和组合的机能，中国未来将成为世界的最前沿；第三、中国对于粤港澳大湾区发展寄予厚望，这也是国家长远规划的重要一步。2021 年宣布成立了粤、澳深度合作区，深度合作区是一个非常重要的创举。因为它从制度和改革的层面，为中国未来怎么走，为澳门未来怎么走是奠定了一个非常好的基础。尽管前面的路很长，但是方向是非常明确的。

在她看来，BEYOND 具有 4 个特点：第一、它完全由一批 80、90 后创造。80、90 后代表着未来。它代表属于年轻一代的科技创新时代已经到来；第二、BEYOND 以科技为主体，链接政府、企业、媒体智库，搭建了一个非常好的交流平台；第三、BEYOND 对标 CES，以科技消费展品为目标，此前 CES 70% 的科技创新企业都来自中国，BEYOND 为中国企业提供了一个新的选择；第四、BEYOND 以科技创新为支点赋能未来，对于澳门和整个粤港澳地区的创新发展都是一个促进。

BEYOND 所代表的超越

赵白鸽认为 BEYOND 寓意的超越有几层含义：一是超越今天，或者叫超越传统。指在过去基础上实现创新；二是超越科技，过去科技为人服务，未来科技应当为人与自然和谐共存服务；三是超越边界，寓意没有信息的阻隔，没有机构的左右，没有以自我为中心的割裂，而是超越。

BEYOND 希望对标 CES

BEYOND 希望对标 CES，将科技创新作为核心，提出了可持续发展理念，以展会形式为人们展示第四次工业革命所诞生的科技成果，立意很好。

BEYOND 未来的期许

赵白鸽希望 BEYOND 能够形成科技创新的跨界融合平台，通过平台将所有科技创新企业、机构、政府、专家、智库、媒体链接起来，这将是一个平台建设而不是一个机构建设抑或一个商业建设，在这个平台上可以共享与共赢。

最后，赵白鸽谈到了对于 BEYOND 的寄语。她希望 BEYOND 能够成为科技创新人才的策源地。

“今天会议的开幕将是历史性的，它将载入史册，它是由一群年轻人在我们中国的澳门特区发起。同时我们也相信这样的一种模式和发展，将为全国甚至全世界创造最好的模式，让我们共同努力。”