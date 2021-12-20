近日，求臻医学科技（北京）有限公司（以下简称 “求臻医学”）宣布完成数亿元人民币 C2 轮融资，本轮融资由沂景资本领投，杭州临卓产业基金有限公司（以下简称 “临卓产业基金”）等跟投，融资所得将用于自有特色肿瘤早筛产品管线开发、研发基地建设和药物 CRO 服务平台优化。

该公司已开发二十余款针对不同癌种的 Chosen 系列肿瘤伴随诊断产品，围绕肺癌和消化道系统肿瘤的伴随诊断产品已开展临床注册工作。

在备受瞩目的肿瘤 MRD 赛道，求臻医学开发了 ChosenOne MRD 检测产品，通过特有双端 UMI 标签、神经网络三重降噪模型和万人大数据背噪库，有效过滤克隆性造血，降低系统噪音，在术后追踪患者 ctDNA 的个性化变异图谱，实现 MRD 状态的准确判断及 ctDNA 的精准定量。

此外，早在成立之初，求臻医学便致力于肿瘤早期检测技术平台的建立与多种肿瘤早筛产品的开发，并应用其首席科学家李蔚教授独创 “甲基化峡谷（Canyon）” 概念（Nature Genetics 2014），通过自主研发的独有算法检测甲基化峡谷标志物，将甲基化峡谷检测技术应用于癌症早筛产品。

求臻医学推出首款基于甲基化峡谷的 NGS Panel 早筛产品，涵盖 150 个特征位点，可用于泛消化道系统肿瘤的筛查，并进行组织溯源，灵敏度、特异性等指标优于同类产品。

同时，考虑市场需求，求臻医学研发了首个基于 MS-PCR 技术的早筛产品—Chosen Early 系列，用于人群肝癌及其它单癌种的检测，该产品具备灵敏度高、特异性好、易于推广等优势，性能指标优于获 FDA 突破性器械认证的对标产品，是目前市面上最适合临床需求且最有希望获得商业落地及大规模推广的产品之一，相关产品已获多项国家发明专利授权。

“我们已完成肿瘤早筛研发基地建设，本轮融资后，将逐步完善多组学平台，吸纳肿瘤早筛方面专业人才队伍，全面布局早筛产品管线，推动研发、注册申报和临床服务。” 求臻医学创始人&总裁周启明博士表示。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。