真我 GT2 Pro 作为 realme 首款高端旗舰产品，希望可以探索一种可持续的未来设计，和全球年轻用户一起，力所能及的为全球环境做出改变，把环保变成一件很酷的事情。真我 GT2 系列带来全新的设计主题：一张纸的科技新生。作为科技与循环的完美象征，纸在文明进化的长河中不断被科技赋能，获得新生。为了实现纸的设计理念，realme 探索了一种与纸同源的全新材料，生物基。真我 GT2 Pro 将带来全球首发的生物基材料设计，成为全球第一款「生物基材料」手机。

生物基被誉为绿色环保的未来之匙，提取于纸浆等可再生原料的生物基材料，最高可减少 63% 的碳排放，通过了 ISCC 国际可持续发展与碳认证等极其严苛的环保法规标准，是公认的面向未来的绝佳环保材料。realme 大胆引进全新生物基材料，并通过复杂的工艺和严苛的可靠性测试，让真我 GT2 Pro 具有坚固稳定的外观和结构设计。

清华大学环境学院李金惠教授表示：“实现手机行业的 ‘碳中和’，对于双碳目标的实现有着积极深远的影响。采用新型环保材料，是实现手机行业碳中和的重要举措。realme 在其高端手机产品中，进行了大胆的创新设计，率先使用了生物基材料。不仅为产品带来了独特的视觉、触觉体验，同时是环保材料在智能手机以及消费电子产品领域应用的一次重要探索。” 在特别活动上，realme 宣布将再次与工业设计大师深泽直人联手，打造真我 GT2 系列的全新大师设计，并曝光首款配色命名：大师·纸。

一直以来 realme 都希望用自己独特的影像思考，为年轻人打造看世界的全新视角。真我 GT2 Pro 全球首发 150°超广角镜头，颠覆传统广角镜头的设计理念，参考鱼眼镜头设计思路，为大家带来更大视角的极致体验。相比行业目前最大的手机超广角镜头，视觉范围面积增大了 20%！

真我 GT2 系列在 150°超广角镜头的基础上开发了全球首个手机鱼眼模式，带来更加强烈、新颖的空间透视感以及超长景深的效果。150°超广角和鱼眼模式，都为年轻人提供了全新探索世界的方式。为了让年轻人更自由的连接世界，真我 GT2 Pro 搭载革命性的全速天线矩阵系统，带来全球首发的超宽频自由切换天线技术， Wi-Fi 网络增强系统以及全方位感应 NFC 技术三大核心通讯技术升级。

真我 GT2 Pro 搭载了全球首发的超宽频自由切换天线技术，可以自由组合实现千兆超宽频通信，支持 48 个全球主流频段，覆盖全球 150 多个国家和地区，真正实现一部手机走遍全球。真我 GT2 Pro 拥有非常先进的天线设计，采用 12 根环绕式高集成度天线设计，每一支天线都支持所有主流频段，且拥有一致的信号强度。为了最大化环绕天线设计的优势，realme 开发了行业领先的自由切换天线技术，能够智能判断天线的信号强度，自动选择信号最优的天线来收发信号，让弱信号场景下的信号强度最高提升 2 倍。

真我 GT2 Pro 支持全向性 Wi-Fi 技术，采用对称性天线设计，可以实现信号强弱互补，从而达到覆盖面积更广、强度更均衡的效果，信号均衡性提升 20%。真我 GT2 Pro 在 NFC 天线设计方案上进行了升级，带来全新的全方位感应 NFC。将顶部的两根蜂窝天线集成 NFC 信号收发功能，组成一个 NFC 3 天线阵列，从而使感应范围从传统的二维平面升级成了三维立体，表面积增加了 500%，单面的感应距离增强了 20%，实现更自由的刷卡方式，让操作更便捷。