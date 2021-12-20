近日，智能音响品牌 Sonos（纳斯达克股票代码：SONO）隆重推出 “气候变化行动计划”，承诺创造更可持续的未来。此计划的实施将推动 Sonos 于 2030 年实现碳中和，2040 年实现零排放。同时，Sonos 还发布了《2021-让聆听更美好》报告，其中详细介绍了公司在 2021 年间的 ESG（环境、社会及治理）工作。

“气候变化行动计划的推出，标志着我们进入了履行环保责任承诺的新阶段，我们正在全面加快减少环境影响的工作。”Sonos 首席执行官 Patrick Spence 说，“Sonos 是一家以创新为根基的公司，我们热衷于挑战创新，为客户以及我们的地球创造更好的解决方案。”

在明确、可衡量的气候计划基础之上，Sonos 还针对产品的可持续性推出了全新的方法，考虑到 Sonos 四分之三的碳排放都来自于每个产品在其生命周期中消耗的能源，所以该新方法的直接目标是提高能源效率。

针对气候危机采取措施

Sonos 与 VitalMetrics 合作绘制了公司的碳足迹图 – 从原材料和包装到产品的使用和报废。根据此环境基线报告，Sonos 制定了气候行动计划，以指导在公司对环境影响最大的方面（产品、供应链和分销）以及直接运营中均减少温室气体的排放。

“如要在未来数十年做出所必需的改变以保护环境，所有公司必须首先了解他们对环境的全部影响。这是一项充满挑战的庞杂工作，很高兴 Sonos 正在推进。”VitalMetrics 的首席科学家 Sangwon Suh 说，“我希望更多公司在他们的引领下制定宏伟而科学的气候目标，并采取实际行动实现目标。”

经过科学的验证，Sonos 首先聚焦在产品和运营中的碳减排，致力于通过自然战略（包括栖息地再生和保护）实现目标。在未来，Sonos 将与非盈利性慈善组织 Sustainable Surf 合作，通过柬埔寨南豆蔻山流域的海洋生态系统项目帮助抵消 Sonos 的直接排放。

“我们很激动，因为 Sonos 帮助我们恢复全球的蓝碳生态系统并逆转气候变化，同时为当地社区创造积极的可持续发展利益。”Sustainable Surf 的联合创始人兼执行董事 Kevin Whilden 说。

Sonos 气候变化行动计划还包括了与使用音响的企业合作，共同改善环境，并为领先的生物声学研究提供资金。Sonos 还加入了 Music Declares Emergency，支持更广大的音乐行业减少对环境的影响。

“我们承诺，要为 Sonos 以及我们的地球创造一个可持续的未来，为此我们制定了宏伟的目标，开始踏上这一旅程。”Sonos 政策和企业社会责任主管 Deji Olukotun 说，“气候危机需要所有公司加快创新步伐。这意味着合作伙伴要互相合作，利用我们的资源和有意义的合作关系发挥最大的影响力。”

提升产品设计和性能

Sonos 一直坚信，卓越的聆听体验与环保意识可以是一致的。除了气候行动计划之外，Sonos 还宣布了产品可持续发展计划，以减少产品的碳排放和对环境的影响。

Sonos 公布了在能源效率、材料、产品寿命和包装方面的短期及长期目标，并且将在今年进行第一次产品环境生命周期评估。

能源效率 ：产品能耗是 Sonos 减少碳排放的重要推手。公司承诺提高产品组合的能源效率，重点放在待机和休眠状态上。Sonos 在 RoamSL 中引入了休眠模式，这使 Roam SL 成为 Sonos 最节能的音响，到 2023 财年，所有新的 Sonos 产品都将会增加休眠模式。公司渴望将整个产品组合的待机功耗降至 2 瓦以下，2022 财年首先从所有便携式产品开始。

：产品能耗是 Sonos 减少碳排放的重要推手。公司承诺提高产品组合的能源效率，重点放在待机和休眠状态上。Sonos 在 RoamSL 中引入了休眠模式，这使 Roam SL 成为 Sonos 最节能的音响，到 2023 财年，所有新的 Sonos 产品都将会增加休眠模式。公司渴望将整个产品组合的待机功耗降至 2 瓦以下，2022 财年首先从所有便携式产品开始。 产品寿命 ：Sonos 努力确保产品能长久使用，将继续支持已售出的每一只音响。在 2021 财年，公司已开始新的 “可拆卸设计” 流程，从 2023 财年开始，所有的新音响和组件都将使用此流程。这种方法的特色是维修、翻新和回收更方便，例如使用扣件而不是粘合剂。

：Sonos 努力确保产品能长久使用，将继续支持已售出的每一只音响。在 2021 财年，公司已开始新的 “可拆卸设计” 流程，从 2023 财年开始，所有的新音响和组件都将使用此流程。这种方法的特色是维修、翻新和回收更方便，例如使用扣件而不是粘合剂。 材料 ：电子垃圾（e-waste）是世界上增长最快的垃圾流之一。Sonos 正努力在未来实现产品的循环利用，届时会回收旧产品以制造新的 Sonos 产品。到 2023 财年底，100% 的新 Sonos 产品将开始使用回收塑料来代替生塑料，而且新产品将 100% 无卤素。

：电子垃圾（e-waste）是世界上增长最快的垃圾流之一。Sonos 正努力在未来实现产品的循环利用，届时会回收旧产品以制造新的 Sonos 产品。到 2023 财年底，100% 的新 Sonos 产品将开始使用回收塑料来代替生塑料，而且新产品将 100% 无卤素。 包装：全面的产品循环必须包括包装。对于 Sonos，高端包装也意味着环保包装。今年，Sonos 对包装设计做了重大更新，使用 FSC（森林管理委员会）认证的专有 Sonos Custom Kraft 纸张。这种纸张最先用于 RoamSL 的包装，后面将陆续用于 2022 到 2025 财年推出的新产品。到 2025 财年，Sonos 包装将 100% 采用环保纸张，包括 PCR（消费后回收）的纸张、FSC 认证的纸张，还有使用植物性纤维制造的纸张，因为 Sonos 的目标是在包装中彻底消除塑料。公司会持续减少包装中对塑料的使用，必要时使用 PCR 塑料。

实现供应链和分销的转型

在可持续性发展承诺中，Sonos 还宣布将加入责任商业联盟（RBA，Responsible Business Alliance），这是世界最大的产业联盟，致力于改善全球供应链中的社会、环境和道德条件。Sonos 承诺逐渐调整运营方式，使其与《RBA 行为准则》中所述的社会、环境和道德行业标准一致。

“我们盼望 Sonos 支持我们的公司愿景，在全球供应链中为员工、环境和企业推动实现可持续的价值。” 责任商业联盟（RBA）首席执行官 Rob Lederer 说，“作为 RBA 的成员，Sonos 与志同道合的公司一起，专注于通过领先的标准和实践改善工作和环境条件及商业绩效。”

Sonos 将在下一年正式制定环境目标，改进公司的供应链方法及气候行动计划的分销重点领域。这包括与主要供应商合作改善他们各自的气候足迹，并探索尽可能在本地开展维修和翻新。