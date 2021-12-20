近日，壹仓优品宣布完成 B 轮过亿元人民币融资。本轮融资由前海母基金和河南中原联创基金联合投资，融资资金将用于壹仓优品 OLMiNi 奢侈品折扣店业务的渠道体系建设。

壹仓优品成立于 2016 年，主要从事自有品牌、国内著名服装品牌、运动品牌、鞋皮具品牌的销售业务，面对广阔下沉市场，布局线下自有品牌专卖店、连锁加盟品牌集合折扣店、品牌集合店等。

壹仓优品旗下全资子公司河南奥特莱斯商业管理有限公司已于近日获欧洲时尚设计中心、法国时装协会、意大利全国时装协会（CNMI）、美国时装设计师协会（CFDA）、奥特莱斯（北京）商业管理有限公司联合授权，这标志着壹仓优品旗下全资子公司河南奥特莱斯商业管理有限公司享有众多奢侈品牌自由组合权及定价、分销权利。

壹仓优品创始人兼 CEO 庄杰表示，此次获国际奢侈品巨头联合授权，壹仓优品将着力打造数字化、全渠道奢侈品零售生态体系，整合强大供应链及消费场景解决方案，满足消费者不同场景下奢侈品的购买需求。未来三年，壹仓优品会在全国布局不少于 2000 家的 OLMINI 奢侈品折扣店。作为壹仓优品大家庭的新成员，OLMiNi 将有效发挥供应链优势，把更多正品低价的奢侈品带给消费者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。