动点出海获悉，印度二手车电商独角兽 Cars24 已于近日宣布完成了一轮 4 亿美元规模的融资。据了解，这笔融资由其 3 亿美元的 G 轮股权融资和 1 亿美元的债务融资构成。融资后，该公司的估值从今年 9 月份时的 18 亿美元左右提升至 33 亿美元，实现了近乎翻倍的增长。

根据相关报道，Cars24 此次的 G 轮融资由回报投资者 Alpha Wave Global（前身为 Falcon Edge Capital）领投，部分现有投资者参投。其 1 亿美元的债务融资则来自于印度、澳大利亚以及阿联酋地区。

Cars24 曾在去年 11 月时通过一笔 2 亿美元融资成功跻身当地独角兽行列。而在今年 9 月份的 4.5 亿美元规模融资中，该公司也获得了腾讯的注资。据本栏目报道指出，腾讯通过 Zennis Capital BV 为其提供了 7500 万美元。而在这笔融资后，腾讯对 Cars24 拥有的股份达到了 4.5%。此外，另有媒体表示，Cars24 也曾获得过阿里的投资。

Cars24 称，这笔最新融资将会用于该品牌在中东、澳大利亚和东南亚的全球化扩张，并进一步巩固其在印度市场的地位。

据悉，Cars 曾在今年 10 月份时表示计划在今年底时进入泰国市场。到了本月中旬，有媒体报道称 Cars24 正计划于明年在印尼展开业务，继而进一步扩大到更多的东南亚市场。该媒体在当时表示，Cars24 的这一举措意味着未来将同新加坡二手车电商 Carro 和马来西亚综合汽车电商平台 Carsome 展开竞争，而后者两位选手也都于今年内成为了独角兽企业。

Cars24 于 2015 年成立，业务已覆盖至印度、中东、澳大利亚和英国地区。除了以电商的形式进行汽车销售外，该公司也通过旗下的 Bikes24 平台销售二手自行车。据介绍，目前 Cars24 网站的月 PV 约为 1300 万。包括汽车和摩托车在内，Cars24 迄今已售出超过 40 万辆车辆。Cars24 称，平台已拥有印度二手车市场中 90% 的份额。

值得一提的是，今年以来，印度的几家头部二手车电商平台均获得了不同幅度的大规模融资，且均已成为独角兽企业。其中，Droom 在今年 7 月份时以 12 亿美元估值加入其中，CarDekho 和 Spinny 分别在 10 月份和 11 月份时获得这一身份。