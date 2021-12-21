App Annie 发布了 2021 年 11 月月度指数排行榜，以下是详细内容：

全球热门应用

App Annie11 月全球热门应用（非游戏）下载、收入榜单，TikTok 重回下载排行榜首位，勇夺双冠军。由于购物季的影响，同为电商平台的 Shopee 上升 5 位，取代了 10 月份在下载榜单的第 8 名的 Meesho。

收入榜方面，虚拟手办 AppVeve 上升 13 位，挤进收入榜单第 9 名，VeVe Collectibles 在今年 2 月 16 日正式上线，上线后迅速突围冲进美国畅销榜前 30，知名 IP+ 精美 3D 模型二次创造 + 简单的展示同样也能吸引消费者。同时，iQIYI 也上升 2 位，跃入了收入榜单的第 10 名。

全球热门游戏

由 Krafton 研发和发行的 “绝地求生” IP 衍生手游 PUBG: NEW STATE 取代 Free Fire 获得了 11 月全球热门游戏下载量冠军。该游戏上线前就在全球获得很高的关注度，上线当日即登顶 155 个市场的苹果游戏下载榜和 54 个市场的谷歌商店游戏下载榜。

全球下载榜季军是来自 SayGames 的超休闲创意跑酷游戏 Merge Animals 3D，利用把各种动物基因注入人体出现变异后进行跑酷的有趣题材吸引到了大量玩家下载。

Homa 借助全球热播韩剧《鱿鱼游戏》热度，发行了由剧中惩罚者视角的超休闲射击游戏 K-Sniper Challenge 并进入了 11 月下载的前 10。

收入榜方面，《原神》11 月凭借新一期角色活动和全新 2.3 版本收入大涨，收入排名上升 5 名荣登榜首。

《和平精英》排名上升 13 名，凭借中国 iOS 端收入即排到全球第 6 位。