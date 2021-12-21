12 月 21 日，新合生物医疗科技有限公司（简称 “新合生物”）宣布完成 5 亿元 A+轮融资。本轮融资由人保资本和投资人周亚辉联合领投，国管中心旗下顺禧基金、佳银基金、鼎晖投资和老股东跟投，持续布局 RNA 创新药领域。

新合生物成立于 2017 年，公司已搭建多组学大数据收集平台及多重生物组学数据库，利用 AI 及生信技术进行深度药物靶点挖掘及全自动药物设计，用于创新性 RNA 药物研究。

本轮融资将用于推进新合生物基于 mRNA 技术的肿瘤新抗原疫苗、肿瘤微环境免疫调节剂、病毒疫苗等在研管线的研发进展。同时，持续优化人工智能平台，完善 RNA 药物研发及生产基地建设，加速推进肿瘤创新药临床及商业化进程。

新合生物联合创始人&董事长周亚辉表示：“RNA 作为全球前沿性技术，应用前景非常广阔，也是我重点布局的方向之一。新合生物强大的科研团队、全球领先的 AI 算法以及多项自主知识产权在国内同类企业中极具竞争力，我对其在研管线寄予厚望，期待新合生物尽快将 mRNA 这项炙手可热的新技术推向临床，开创肿瘤免疫治疗的新时代。”

人保股权公司投资部负责人舒琬婷表示：“人保股权对新合生物的未来充满信心，我们期望新合生物在王弈博士的带领下乘势而上，再接再厉，把 mRNA 技术成功应用到肿瘤治疗领域，希望新兴技术的应用可以克服现有免疫疗法在实体瘤治疗方面的瓶颈，在重大疾病治疗领域呈现出更多突破和创新，与中国人保一起为全民健康做出卓越贡献。”

国管中心旗下顺禧基金负责人任鹏表示：“mRNA 技术凭借其原理的先进性，无论在预防领域还是疾病治疗领域都将产生巨大的社会价值和商业价值。mRNA 技术因新冠疫情加速发展，但不会随着新冠疫情的消失而消退。顺禧基金相信新合生物有能力在未来把 mRNA 技术发展到肿瘤治疗、蛋白补充疗法等领域，为疾病预防和临床治疗作出贡献。”

佳银基金总经理王铁表示：“选择新合生物是通过对国内 RNA 产业审慎研究后的结果，首先是看好 RNA 未来的广阔前景，新合生物利用新抗原去做特异性肿瘤疫苗的方向符合未来医学的发展要求，并能够形成具备充分延展性的肿瘤药物技术平台。同时我们非常看好王弈博士所带领的科学家团队，相信新合生物一定能够成为国内 RNA 创新药领域的头部企业，为中国在肿瘤免疫治疗领域赶超世界先进水平做出巨大贡献。”

鼎晖创新与成长基金合伙人柳丹博士表示：“新合生物在基于 RNA 平台的肿瘤新抗原和药物设计方面有很好的团队和技术储备，研发进展令人鼓舞，我们期待其研发管线在这一领域的临床表现。”

新合生物联合创始人&CEO 王弈博士表示：“非常感谢各位投资方的认可和支持，本轮资金的注入夯实了新合生物的研发后盾，为加速推进在研管线进展形成了有力保障。作为专注于 RNA 创新药领域的高科技企业，新合生物将持续深耕 RNA 药物研发，希望通过新兴技术的应用填补未被满足的临床需求。我们期待在研产品早日上市，造福全球肿瘤患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。