根据 Strategy Analytics 智能音箱和屏幕服务发布的最新研究报告，全球元器件短缺已经影响到智能音箱的供应链，而对中国厂商的影响比其他国家更严重。Strategy Analytics 估计，2021 年 Q3，智能音箱和智能屏的总出货量同比增长 10%，达到 3930 万台，创下 Q3 的纪录，但与 2021 年 Q2 的 3900 万台基本持平，这是由于市场不确定性持续存在，特别是新冠病毒变体的影响。尽管半导体和其他元器件持续且不断加剧的短缺尚未对厂商构成严重威胁，但通常处于市场边缘的小型厂商将面临更多挑战。Q3 智能屏的销量同比增长近 19%，达到 1120 万台，而同期基础智能音箱（不带屏幕）的销量增长了约 7%。在 2021 年 Q3 销量 Top 50 的型号中，有 18 个是智能屏音箱，其中谷歌的 Nest Hub 以 150 万台的出货量摘得智能屏品类的冠军，其次是亚马逊的第二代 Echo Show 5 和百度的小度在家 1c。谷歌的 Nest Mini 是 2021 年 Q3 最畅销的设备，销量略高于 500 万台，苹果的 HomePod Mini 和亚马逊的第四代 Echo Dot 紧随其后。

在 2021 年 Q3 智能音箱和智能屏市场的排行榜保持不变，亚马逊位居第一，谷歌、百度、阿里巴巴、苹果等紧随其后。随着这些公司主导入门级（50 美元至 99 美元）和超低（49 美元及以下）价格区间，前五家公司与市场上其他公司之间的差距继续扩大，苹果 HomePod Mini 的销量飙升也起到了推动作用。

Strategy Analytics 智能家居服务总监 David Watkins 指出：“尽管我们之前的预测显示，如果元器件供应限制缓解，我们预计 2021 年市场将恢复到更强劲的增长水平，但这种情况并不会出现。每个季度，中国市场通常占全球市场的 30% 至 40%，因此阿里巴巴、百度和小米所经历的挑战将成为衡量中国管理供应链问题是否良好的指标。与这三家公司合作的合同制造商，以及其他数十个智能音箱和智能屏品牌，正面临长期的供应链问题。”

Strategy Analytics 智能家居首席行业分析师 Jack Narcotta 补充道：“尽管 2021 年上半年全球智能音箱和智能屏市场有所恢复，因为供应商利用了 2020 年被压抑的需求，但航运和物流挑战、元器件短缺等问题挥之不去。同时，2021 年下半年新冠病毒 Delta 和 Omicron 变种将严重影响该市场。该市场的增长很可能至少要到 2023 年才能恢复到新冠疫情前的水平。”