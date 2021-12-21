近日，专注数字化全球支付与财资管理的企业服务公司寻汇 SUNRATE 完成 C 轮融资。该轮融资由软银亚洲风险投资公司（SoftBank Ventures Asia）领投， Banyan Pacific Capital (BPC)、TDF Impact Investment、老股东华创资本等多家机构跟投。寻汇曾获得华创资本数千万人民币 A 轮投资。

寻汇 SUNRATE 创立于 2016 年，致力于为全球的企业客户提供安全、高效的数字化全球支付与财资管理解决方案。目前，其已在上海、香港、东京、新加坡、雅加达和伦敦等多地设有分支机构，可助力企业在 130+国家开展业务。与花旗、渣打等国际银行达成战略合作的同时，寻汇 SUNRATE 亦成为了 Mastercard 和 Visa 的卡组织会员，持续为全球上万家企业提供一站式数字化服务。

寻汇在 2021 年整体交易规模和营业收入同比增长都超 2.5 倍，并于 2020 年开始实现了连续盈利。目前，该公司主要业务在付款端，聚合多种全球支付方式，通过与大型清算银行、商业银行及卡组织合作，为企业的全球发展赋能。在产品数字化方面，寻汇主要围绕企业财资管理垂直领域，包括汇率风险管理 SaaS，帮助企业树立风险中性意识。

本轮融资后，寻汇 SUNRATE 将进一步扩充人才储备，加速团队升级，持续以客户为中心，以增长为核心，提升产品与服务的同时，发力全球业务布局。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。