12 月 20 日，腾讯与全国中小学信息技术创新与实践大赛组委会举办战略签约，自 2022 年起将联手举办全国性中小学编程及人工智能赛事，共同助力青少年人工智能教育发展。

全国中小学信息技术创新与实践大赛，简称 NOC 大赛（Novelty, Originality, Creativity），是面向全面青少年开展的人工智能普及性活动，旨在全面提升学生信息素养、创新精神与实践能力。NOC 大赛由城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会主办，截至目前已举办了十九届，并在全国 40 个不同地区设有赛事专属组委会。

此次，腾讯携手 NOC 大赛，将正式启动 2021-2022 学年赛事。

根据协议，从 2022 年起，腾讯将作为 NOC 大赛合作伙伴和组委会常务理事单位之一，与组委会携手，共同举办 “扣叮创意编程” 和 “AI 创想家” 两大赛事，并为大赛提供整体技术支持。此外，大赛中表现优异的学生代表，将有机会受邀前往腾讯总部参观，参加腾讯全国青少年人工智能追梦营总营嘉年华。

据了解，2021-2022 年度 NOC 大赛共设置四大赛道，分别是竞技赛道、设计赛道、人工智能赛道和编程赛道，此次腾讯提供支持的是人工智能赛道的 “AI 创想家” 赛事和编程赛道的 “扣叮创意编程” 赛事。

目前，2022 年 NOC 大赛已进入紧锣密鼓的筹备阶段，各项赛事将陆续发布赛事公告，并开启报名事宜。