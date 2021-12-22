中国全无人驾驶 RoboTaxi 领跑者 AutoX（安途）首次对外揭晓 AutoX RoboTaxi 超级工厂内部视频，展示中国首个真正全无人驾驶 RoboTaxi 生产线。这次的超级工厂，由 AutoX 独立设计、投建，是为生产第五代 Gen5 RoboTaxi 所建，车辆具备由国际车企巨头克莱斯勒 FCA 深度集成合作打造的车规级冗余线控，也是中国目前唯一可支持量产真正无人驾驶的车型。

今年 7 月，AutoX 正式发布第五代无人驾驶系统 AutoX Gen5，搭配全球最高清的车规级传感器，自研核心计算平台 AutoX XCU 和自动驾驶域电子电气架构，算力达 2200 TOPS，实现车规级别功能安全的全栈架构冗余，保证真正全无人驾驶能力。

该超级工厂正是为量产 AutoX 第五代 RoboTaxi 所建—— AutoX 与国际车企巨头克莱斯勒 FCA 深度集成合作，具备车规级冗余线控，也是中国目前唯一可支持量产真正无人驾驶的车型。

“依托中国首个全闭环的 RoboTaxi 产线，AutoX 能够保证每一台无人车生产的质量和一致性，这是真正全无人 RoboTaxi 落地的前提。” AutoX 创始人及 CEO 肖健雄表示。

AutoX 全无人 RoboTaxi 产线

视频链接： https://v.qq.com/x/page/o3314h1r8ar.html?n_version=2021

中国首个全无人 RoboTaxi 产线，追求极致安全、先进、一致性

本次发布的视频，用短短两分钟展现了一台 AutoX 第五代全无人 RoboTaxi 诞生的全过程。

原本藏身于 AutoX 第五代无人车后备箱之内的车载超算平台 XCU、第五代 “性能怪兽” 多传感器系统、车规级热管理等一一呈现；

产线上的机械臂

全无人 RoboTaxi 的大脑、眼睛、神经、心脏、骨骼、肌肉悉数亮相；

放置主传感器

AutoX XCU

AutoX 选择了江苏常州建设首个生产基地，其全无人 RoboTaxi 产线历经三代全线优化，确保每一台 RoboTaxi 量产集成的精准度和一致性。

产线全貌

AutoX Gen5 系统具备极致性能，由 AutoX 完成全栈软硬件一体化自主研发。

零部件进入仓库的第一步即需通过严格的质量检测。而后，通过质量检测的零件走上部装线，进行局部集成：第五代系统的双主多传感器融合系统、盲区多传感器融合系统等均在部装线上完成。

总装线由大型半自动化滑板传输线和吊装输送线构成，专为全无人 RoboTaxi 组装工艺定制，采用具有同行领先水准的 ABB 7 轴机器人，西门子、欧姆龙、施耐德、飞利浦、三菱、SEW 等国际巨头提供电控系统与传动系统，将全无人 RoboTaxi 核心工艺标准化、数字化。

每一台 RoboTaxi 经过标准化产线生产，进入最后 PDI 出厂前检查时，Gen5 无人驾驶系统已被 “点亮”，工作人员从车内操作界面对 Gen5 系统的全部软硬件模块进行质检。

一台 Gen5 RoboTaxi 从产线下线，立即走上车间内自建的自动化多传感器标定转盘、四轮定位等标定设备，并在厂内完成恒温房、喷淋房等车规级检测，在出厂时即可进入无人驾驶状态。

标定

车规测试

可以说，这条全无人驾驶 RoboTaxi 产线全方位呈现了 AutoX 在智能制造方面的颠覆式创新和技术领先优势，为中国实现 L4-L5 级别自动驾驶量产规模化开疆拓土。

AutoX 第五代 RoboTaxi 产线下线

专注全无人 RoboTaxi，软硬件结合领跑行业

与大多数自动驾驶公司多细分赛道布局、多条腿走路的策略不同，AutoX 始终专注聚集于打造真正全无人的 RoboTaxi，在 RoboTaxi 赛道上取得了无数个第一的光环：

打造中国首个具备 L4/L5 级别车载域控制器、车规级冗余线控的全栈电子电气架构冗余的 RoboTaxi；

获得中国首个加州全无人驾驶牌照；

实现中国首个公开道路全无人驾驶与商业化运营；

全球首个在城中村终极挑战全无人驾驶；

在深圳实现全球最大的无人驾驶区域（168 平方公里）。

在软硬件一体化深科技领域，AutoX 一路领跑，此次在智能制造方面的重大突破，又一次展示了中国全无人 RoboTaxi 的正确打开方式，为业界树立了新的标杆。

今年发布的 AutoX Gen5 搭配 28 个超高分辨率车规级摄像头、全球最高分辨率的 4D 毫米波雷达、角分辨率达到 0.9 度、高清激光雷达、每秒超 1500 万点云成像，再加上自研核心计算平台 AutoX XCU 和自动驾驶域电子电气架构，刷新了中国 RoboTaxi 的标准，性能可与全球无人驾驶领域尖端玩家相媲美。

而具有量产能力的超级工厂，在进一步展示 AutoX 的硬件研发实力的同时，更展现了其硬科技智能制造能力，正持续推动第五代 AutoX RoboTaxi 的部署落地。

相较于仅做软件供应商的自动驾驶公司，AutoX 在 “硬科技” 的投入越来越深，此次在真正全无人级别智能制造产线上的重大突破，更展示出其坚定投入规模化真正无人 RoboTaxi 硬核科技的决心，以及对质量、安全性的极致要求。

感知、算力、软硬件一体化、长期的无人驾驶数据积累，共同构成了 AutoX 的极高安全性护城河；AutoX 全无人 RoboTaxi 超级工厂投入量产，则意味着中国全无人 RoboTaxi 按下了加速键。

目前，AutoX 拥有近 1000 人规模研发团队，在北京、上海、广州、深圳、硅谷全球五大研发中心持续加速招聘科研人才。