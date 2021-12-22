为聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力，12 月 2 日至 4 日，BEYOND 国际科技创新博览会于澳门威尼斯人金光会展中心正式举行，以助力澳门成为全球科技创新产业的新焦点。

作为科技创新的重要推动力，金融资本也是科技创新生态中不可或缺的一部分。3 日，动点科技着眼于全球投融资领域发展，携手中国太平联合打造了国际投融资峰会，通过由六场线下圆桌会议以及两场远程线上演讲构成的全方位投融资国际交流平台进一步促进了创新创业者与全球顶尖投资人和各个行业跨界顶流大咖充分交流，继而推动科技创新和资本充分融合，实现创新应用的落地与繁荣。

把握风口是创投领域中永恒不变的话题。它既代表着资本市场对于充满不确定性的未来的自我理解，同时也是投资人士自身所要去面对的一种职责所在。在《专一的生态投资》这场线下圆桌对话中，基于深圳高新投投行部董事总经理冯龙的主持，光大控股母基金董事总经理张琤，L Catterton 董事总经理、人民币基金负责人李晶、Plug and Play 全球高级副总裁、中国区合伙人钱慰祖围绕这一话题展开了一场深刻探讨。

张琤首先表示，通常意义上来说，每个产业的发展都会经历过一种盛极必衰的过程。为了应对这一困境，寻找 “第二曲线” 就成为了一种相对有效的手段。其中，就资本产业的未来趋势而言，由于可以分摊相应的失败风险，并可能对原有投资产业形成互补继而再催收出一个新的产业，她认为，未来的趋势可能会是 “大家在寻找自己上下游的同时，也在寻找另外的跨界机会。”

李晶认同了这一观点，并补充道，随着疫情爆发对世界经济发展产生的震荡影响以及互联网红利期的逐渐褪去，现阶段的经济水平 “已经进入了一个相对存量的状态，需要在更本质、更传统的生意模式下进行竞争和博弈… 在这种市场里面，当大盘慢下来的时候，我们认为，其实不管是企业还是资本，都应该要去越来越精细化的发展，要在一个行业里面做其中的专家。在资本领域，我们希望能够做到专注和耐心… 做好自己应该做的闭环。”

钱慰祖也在随后指出，基于其投资经验，Plug and Play 看到，现在越来越多的企业会在自身产业的基础之上再做一个延伸——因为它们发现跨界会促使新的机遇产生，可以让自身的现有核心竞争力中产生更多的价值和场景，“企业端的产业已经不再是这么简单的单一性质。”

可以看到，跨界投资和产业跨界正在成为一种风口的催生途径。但这时，对资本来说，如何准确地区分单一产业上下游的生态投资和跨领域投资，并为其进行充分准备便成为了其中的一大关键。

对此，张琤认为，作为一家母基金机构，光大控股母基金的做法是，不管在什么领域投资，“组合可能对我来说是最重要的，因为在市场多变的环境里，产业也在多变，组合则能够抗击周期的波动···要用科学的技术，用对自身所在行业的判断和趋势的把握来进行安排。”

而基于对消费领域趋势的常年洞察，李晶表示，作为一位基金管理人，专注会是其对跨界的理解所在。“我们每天都需要做大范围的消费者洞察，进行投资方向上面的研究，来捕捉更前沿的趋势。如果把这件事做好的话，实际上是需要很多时间的。所以我们没有办法去很快速的去抓那些跨界上面的投资机会。我们会专注在消费这一件事情上面，因为它足够难，足够花时间，但既能打得开又能合得上。然后再去把我们做得最专业的那个部分做好。”

钱慰祖也提出了另一种观点。他指出，跨界本质上可以理解为是一种转变。对一家初创公司而言，跨界可能会意味着是 “如何通过趋势来驱动自身调整之后的发展路线。” 因此，对其中的投资需要注意前瞻性的提前布局，观察是否有能够促使其发生转变的铺垫存在。

最后，几位发言人也分别结合自身机构的投资经验举例分享了自身对于把握风口的个人理解。

张琤讲到，就母基金而言，其最主要的方式就是观察趋势。然后找到对的路径——最短、最有效的路径，通过最高效率配上资源，实现一击而中。

李晶随后表示，区分什么是短期的波动和长期的趋势是资本的基础所在。就消费领域的投资而言，其最难把握的环节会是在于品牌——它是把产品和用户联系起来的纽带，“… 和宗教与爱情一样，都是长效的，缓慢的，不能太快。所以我们在日常的投资选择上非常克制···在做这件事的时候，尽量去回归它更本质的方面。”

而冯龙也结合了深圳高新投的投资历程在最后进行了相关分享。他指出，判断风口是 “猪” 还是 “龙” 并不是一件简单的事情。尤其是对资本投资而言，信息的不确定性会成为这个过程中的最大阻力。通常来说，“投资界获取项目信息的主要来源是对学术内容和检索信息调研，然后通过投资经理或者同行推介展开进一步的发掘，用这种比较传统的方式去获选一些相对不错的项目。但后来，我们觉得通过这样的方式搜寻项目很难在第一时间切入。因此，深圳高新投也做出了一些创新举措（比如对 Plug and Play 的投资）。

在之前，我们会更多聚焦在 VC 和 PE 阶段。现在则在逐步往上走，甚至可能去直接跟这些大企业的生态合作伙伴合作… 并且锁定其中优秀人员变动（是否在离职后有创业的意愿）。同时，我们还在全球范围内重点关注一些处于领先水平的科研机构… 锁定得足够前端。而我们也希望，可以有更多朋友加入到整个的投资生态里面，及时分享投资信息。因为每个机构的投资的风格和赛道以及关注轮次都不太一样，而大家可以于此进行有效的补充和互补。”

关于中国太平

国太平保险集团有限责任公司，简称 “中国太平”，于 1929 年在上海创立，是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌，也是我国唯一一家管理总部在境外的中管金融企业。

中国太平源自太平保险、中国保险、民安保险三大民族品牌，1956 年根据国家统一部署，中国保险、太平保险停办国内业务，专营港澳和海外保险业务。1999 年所有境外国有保险机构划归中国保险股份有限公司管理。2000 年在港交所上市，是我国首家在境外上市的保险企业。2001 年以太平品牌在境内复业。2009 年统一 “中保”“太平”“民安” 三大品牌，更名为中国太平保险集团公司。2011 年列入中央管理，升格为副部级金融央企。2013 年完成重组改制和整体上市，正式更名为中国太平保险集团有限责任公司。