本土线控底盘企业「拿森科技」宣布完成 5 亿元 C 轮融资，本轮融资由中银投资与高瓴创投、宁德时代、国投招商联合投资。

成立于 2016 年的拿森科技，专注于汽车线控底盘核心技术的研发，深度聚焦智能驾驶和新能源汽车领域，集研发、生产、销售为一体，其核心产品涵盖 NBooster 智能制动系统、ESC 电子稳定控制系统、NBC 集成式智能制动系统、EPS 智能转向系统以及自动驾驶 L3/L4 等级线控底盘解决方案。该公司于 2018 年量产了中国第一个 NBooster 线控制动产品，也是中国唯一具备全系列完整线控底盘综合一站式解决方案的本土公司。

拿森科技创始人陶喆表示：“线控底盘作为新能源汽车和智能汽车两条赛道的交汇点，在过去一年里受到了全行业的高度重视。拿森科技致力于提供领先的汽车线控底盘解决方案，很荣幸公司的产品和研发能力获得众多客户和投资人的认可，再次得到投资方的大力支持。”

陶喆透露，目前拿森科技已与北汽新能源、比亚迪、长安、长城、百度等多家主流整车厂和自动驾驶公司达成合作，配套开发项目 30 余项，公司订单充裕，正在加快生产制造基地的产能扩张。本轮融资后，拿森科技将依托合作伙伴的多方赋能，持续加强线控底盘的新产品开发、产业化以及客户服务能力，提升高质量交付的核心竞争力，实现配套量产规模的爆发式增长，引领中国线控底盘自主可控和快速发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。