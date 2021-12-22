根据 Sensor Tower 发布的最新报告，2021 年前 3 个季度，全球中重度手游贡献了整个移动游戏市场超过 60% 的应用内购收入。

以下是《2021 年中重度手游市场热门主题洞察》报告亮点内容。

中重度手游收入稳步增长

2017 年以来，中重度手游季度收入呈现稳步增长。随着 2020 年初新冠疫情的爆发，更多手机用户涌入移动游戏市场，使得中重度手游季度收入首次达到 100 亿美元里程碑。2021 年 Q3，全球中重度手游总收入已达 130 亿美元。

2021 年 1 月至 10 月期间，亚洲与北美地区分别为中重度手游市场贡献 302 亿、88 亿美元收入，是全球中重度手游收入最高、下载量最大的两个地区。

冒险主题收入最高

2021 年前 10 个月，中重度竞技场主题手游在全球获得将近 12 亿次下载，较排名第二的军事主题高出 1 倍。其中，以《Garena Free Fire》为代表的战术竞技手游，以及《无尽对决》为代表的 MOBA 手游，下载量占比超 50%，足见这两类竞技手游无与伦比的热度。

除此之外，超级英雄主题和丧尸主题手游同样拥有较高流行度。

由于米哈游《原神》在全球大获成功，冒险手游同期收入达到 89 亿美元，反超竞技场手游 (88 亿美元) 成为收入最高的主题。

值得一提的是，十大热门主题年收入均已突破 10 亿美元。

美日韩市场热门手游主题差异化明显

不同于中国和欧美市场，日韩地区最流行的是冒险主题而非竞技场主题。

收入表现方面，冒险和竞技场手游为 2021 年全球收入最高的两大主题，两者共贡献近 40% 收入份额。这两大主题也同时位列美国、日本和韩国最畅销主题 Top 3。

从地区差异看，美国玩家在帝国建造手游上消费比重最高，这些游戏主要以 4X 策略作为核心玩法。

二次元娘化则是日本地区除冒险主题外，收入排名第二的主题，可见二次元与宅文化对日本玩家深远的影响力。

由于大多数 RPG 手游采用冒险主题，且 RPG 玩法在韩国热度居高不下，因此该地区冒险主题手游收入份额达到 56%，远高于其他地区。