根据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告，2021 年 Q3，小米 5G 智能手机出货量与上一季度持平。三星 5G 智能手机出货量份额继续增长。荣耀引领出货量增长。

Strategy Analytics 副总监 Ville Petteri-Ukonaho 表示：“2021 年 Q3，三星超越 OPPO，成为全球第二大安卓 5G 智能手机厂商。在前三个季度出货量连续出现负增长后，三星已恢复增长势头。三星拥有多种价位的产品组合，正受益于多个地区对其智能手机的强劲需求。三星将折叠屏智能手机等领先技术与多款 5G 设备（如 Galaxy Z Flip 3、S21 Ultra 和经济型 A 系列）相结合，推动其成为 2021 年 Q3 全球第二大安卓 5G 智能手机品牌。”

Strategy Analytics 副总监吴怡雯表示：“荣耀是 2021 年 Q3 增长最快的安卓 5G 智能手机品牌。荣耀 5G 智能手机在中国的人气正在迅速上升。荣耀以前是华为的子品牌，但在今年早些时候成为一家独立的公司。荣耀 50 5G、50 SE 5G、50 Pro 5G 是该季度 5G 智能手机的主要产品。”

Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 表示：“2021 年 Q2 小米全球 5G 智能手机出货量大幅增长，但在 2021 年 Q3 其出货量同上一季度持平。三星的复苏削弱了小米在欧洲的增长能力，而 OPPO 在中国增长迅速。在三星和 OPPO 的双重夹击下，小米的 5G 智能手机需求在 2021 年 Q3 大幅放缓。”