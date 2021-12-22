近日，工业级 3D 打印头部企业联泰科技完成 2 亿元人民币 D 轮融资。本轮融资由德宁资本领投，国科嘉和、盈科资本、龙腾资本跟投，联泰科技 C 轮投资股东赢创风险投资和绿合创投亦在本轮予以追投。

联泰科技成立于 2000 年，在工业级 3D 打印设备领域，其已拥有 20 多个产品系列、68 款细分产品，专利数量 178 件，近三年的研发投入超过亿元。联泰科技已经保持了近十年的高速增长，营业收入年平均增长率超 50%，设备年平均增长率超 80%。

联泰科技拥有自主开发的数据前处理软件 Polydevs、打印控制软件 RSCON/DSCON、工艺算法软件 BP 以及数字化生产管理协同系统 Unionfab，构建了 3D 打印软件系统的完整布局。

联泰科技总经理马劲松表示：“我们身处一个激动人心的伟大时代，诸多新兴技术和创新模式蓬勃发展，而终将趋于融合，人类的发展即将迎来重大变革。这个阶段充满转型的阵痛，却又蕴含勃勃生机。下一阶段，联泰科技将致力于新材料的开发及应用、智能化制造、数字化生产管理以及产能网络协同，以知识进行赋能，打开市场边界，连接伙伴，协同共生，共赢发展。”

“3D 打印必然是人类未来发展蓝图中不可或缺的关键一环，它承载了对未来生产模式、流通模式、消费模式等全商业形态催生巨变的技术基础和无限想象。值得庆幸的是，我们恰恰处在这个具有广阔未来的赛道上。作为一名行业老兵，联泰科技有信心在下一个发展阶段能够继续保持领先位置，成为行业发展的铺路前锋。” 马劲松说。

德宁资本创始合伙人何建文表示：“我们认为 3D 打印是未来智能制造的重要形态之一，联泰科技是国内 SLA 3D 打印领域的龙头企业，目前应用场景已从产品研发阶段逐步渗透到部分产品的批量生产阶段，市场空间大幅拓宽。同时，我们高度认可联泰科技的管理团队，经过十余年的打磨，已成为国内 3D 打印领域最专业最成熟的团队之一，我们期待联泰科技能够在智能制造大发展的时代里扬帆起航，乘风破浪。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。