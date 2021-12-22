动点出海获悉，越南移动支付平台 MoMo（该公司为自身定位为超级应用，因而大致可理解为越南版支付宝）已于近日宣布完成一笔 2 亿美元的 E 轮融资。融资后，该公司的估值达到了 20 亿美元以上，并以此成为越南的第三家独角兽企业（另两家分别为 VNG 和 VNPay）。

据了解，本次 E 轮融资由 Mizuho、Ward Ferry、Goodwater Capital、Kora Management 等投资机构提供。不过，在这轮融资中，MoMo 并未透露其具体估值数目。

针对这笔资金的用途，MoMo 表示将用其巩固平台在越南的市场地位，在向用户更好提供服务的同时继续对当地的数百万家中小微企业提供金融服务解决方案及数字化转型解决方案，继而进一步扩大其生态系统。此外，MoMo 也指出，公司也将提升其在当地二三线地区的服务覆盖。

另有媒体称，MoMo 曾在此前表示计划在 2025 年时上市。

今年 1 月份，MoMo曾获得一笔由华平投资、Affirma Capital、Tybourne Capital Management 等提供的超 1 亿美元 D 轮融资。该公司在当时表示，MoMo 已成为越南规模最大的电子钱包，公司正计划用该资金将 2300 万规模的用户在未来两年内提升至 5000 万。而根据本次融资消息，MoMo 的用户规模现已达到 3100 万。

根据 MoMo 在今年 1 月份融资中所透露的信息，该平台在去年取得了显著收获。疫情后，MoMo 呈现出了两位数的增长，其交易总额达到 140 亿美元左右，较上年增长 350%。此外，该公司在当时还表示，MoMo 在越南已开设超过 12 万个支付点，并与 3 万多家机构展开了合作。

越南相关部门（Ministry of Planning and Investment）在一份于 2019 年发布的报告中表示，作为其工业 4.0 发展计划的一部分，该国的目标是到 2025 年拥有 5 家科技独角兽企业，并在 2030 年时将这一数字提升至 10 家。而本栏目越南专栏作者在今年 6 月份发布的一篇文章中表示，随着越南科创生态优势在东南亚地区的不断凸显，他认为，在疫情过后，越南正在愈发成为东南亚创投领域的新风口。