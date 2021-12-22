近期，专注于肠道微生态 AI 制药的深圳未知君生物科技有限公司（简称 “未知君”）宣布完成新一轮融资，至此，总额近 1 亿美元的 B 轮系列融资已全部完成。据悉，这是近期国内微生物行业金额最高的融资之一。未知君吸引了君联资本、高榕资本、云九资本、五源资本、春华资本、山行资本等国内外知名投资机构的加注。资金预计将用于药物临床试验的开展，美国和中国 IND 申报项目，候选药物管线的研发；同时，用于积极推动商业授权引进和大药企合作，加快国际化进程，打造美国创新中心，加快公司技术平台升级迭代，释放 “自主研发+平台赋能” 的药研体系的能量，全面开启未知君 “AI×BT” 的新战略。

未知君成立于 2017 年，是一家专注于肠道微生态治疗的 AI 制药公司。未知君旨在通过微生物技术和生物信息技术，利用活体生物药和微生物小分子调节剂，实现疾病的缓解或治疗。

B 轮系列融资期间，2021 年 6 月，未知君的一款肠菌移植（FMT）药物获得美国 FDA 的临床批件（IND），正式进入临床试验阶段。据美国 FDA 的公开数据，这是亚洲范围内第一个获批的 FMT 药物。目前，该项目在国内的申报工作也取得了重要进展，已于近期向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）提交了 Pre-IND 申请。目前，未知君拥有五条自研的 First-in-class 微生态药物管线，与北京大学肿瘤医院、北京协和医院、南方医科大学南方医院等国内众多著名医院展开临床方面的合作，多款临床药物均展现出显著疗效。同时，未知君积极通过商业授权引进、合作开发等方式，扩充药物管线，2021 年 5 月，该公司与三生制药达成全菌胶囊治疗肾病领域合作开发协议。

未知君联合创始人、CEO 谭验表示：“感谢投资人对行业和未知君的认可与支持。过去一年多时间里，未知君自主研发的药物已经进入了注册性临床试验阶段，公司的平台、技术也实现了快速迭代。全球微生态制药产业日新月异，我们希望抓住这一机遇迅速发展，并努力让未知君的技术成果赋能全行业的发展。”

君联资本总裁李家庆表示：“君联资本重视医疗健康领域的技术创新，一直关注科技与医疗健康产业的深度融合。君联资本自 2019 年首次投资未知君，投资合作多年来，未知君已逐渐成长为中国最领先的微生态药物企业，并在今年实现了在美国 FDA 获得亚洲首款 FMT 药物临床批件的重大 milestone。谭验先生带领的团队展现出极强的综合能力及边界扩展能力，在 AI 制药、微生物技术、生物信息技术、合成生物学领域均有广泛布局，并与多家著名医院展开临床方面的合作。我们非常荣幸参与未知君的事业，持续看好公司未来发展。”

高榕资本副总裁乐贝林表示：“作为 ‘第二基因组’ 的人体微生物，对维持健康和控制疾病发生发展至关重要。全球范围内对这一领域的科研如火如荼，微生态制药行业也迈入落地转化阶段。未知君作为国内首家基于 AI 的微生态制药公司，不仅敢为人先，从早期投资至今，我们也不断见证团队在领先 AI+BT 技术、丰富临床资源、高密度人才三驾马车的带动下，建立了药物研发完整闭环，并已在临床试验中凭借显著疗效彰显硬实力。相信未知君将在全球微生态制药行业占有一席之地。”

云九资本创始合伙人曹大容表示：“计算驱动的药物研发是云九资本长期关注并看好的创新主题，而微生态药物正是生物医药领域一颗冉冉升起的新星。肠道微生态与身体其他系统性病症之间的相关性关系正在得到验证，且学界讨论向科研成果转化的趋势愈发明显，研发空间可观。在人才、平台技术、管线布局等各方面，未知君都是该领域在国内甚至全球处于领先位置的公司，作为投资人和共事伙伴，我们也很高兴看到，公司已有多个研发项目齐头并进并取得阶段性进展。期待未知君持续发力数据积累和算法迭代，搭建 AI 与生命科学之间的桥梁。”

五源董事总经理井绪天表示：“微生态制药是我们非常看好的新疗法方向，未知君作为这个领域的头部公司，在技术和产品创新端都处于世界领先的地位，其产品作为新的药物形态在 FDA 取得了临床许可是一个重要里程碑。我们相信随着算法和数据在新药研发中起到越来越重要的作用，中国基于临床资源和数据算法能力的优势，未来一定会出现有持续产出高临床价值产品能力的新一代生物技术公司。”

春华创投联席负责人邹凌表示：“我们非常高兴能够继续支持未知君的成长。作为国内领先的微生态 AI 制药企业，未知君药物管线布局全面，科研进展领先。在过去一年中，未知君在谭验博士带领下取得了长足的进步，不仅管线首次进入临床，团队技术储备也日益雄厚。未来，我们期待未知君在技术、算法、临床落地等能力上实现更大的突破，跻身世界一流之列，成为一家伟大的微生物制药企业。”

山行资本创始合伙人徐诗表示：“肠道菌群的研究是近年来在医学、微生物学、基因组学等领域最引人关注的前沿研究领域之一，具有广泛的受益人群和市场。中国作为人口大国的生物样本多样性优势为研究肠道菌群提供了基础，尤其在创新层面，中国领先的大数据能力和基础设施也为该领域研究提供创新条件。谭验博士带领一支覆盖了生物信息、效果评估、菌株筛选及选剂工艺等环节的世界级专业团队，组建了一个复合的从用户到产业、从科学到商业的跨界优秀组织，也使得未知君具备了把微生态制药从科研推向产业的高效落地转化能力，使该领域成药可能大幅提高。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。