现代物流业是支持国民经济发展的基础性服务业，也是科技创新和金融投资的热门领域。在 2021 年 BEYOND Expo 举办期间，BEYOND 组委会联合普洛斯在澳门威尼斯人金光会展中心倾力打造了 “绿色智慧物流论坛”。

论坛期间，普洛斯中国副董事长陈志及普洛斯隐山资本管理合伙人董中浪，与慧仓科技、立镖机器人、仙工智能等智慧物流领域头部企业的创始人和 CEO 共聚一堂，围绕物流及供应链创新和前沿科技分享洞见。

中国经济正处在双循环和高质量发展的重要时期，世界各国都高度重视物流供应链体系建设和绿色智慧产业的发展，这些为物流业的发展带来了很多的机遇。普洛斯是全球领先的专注于供应链、大数据及新能源领域新型基础设施的产业服务与投资管理公司。普洛斯中国副董事长陈志表示看好澳门与大湾区协同发展，他希望能发挥普洛斯的产业布局和生态体系优势，促进科技与物流的进一步融合。

澳门科学技术协进会监事长许敖敖则希望通过本次论坛探讨澳门供应链科技创新和现代金融的发展，促进以澳门为基础，推动粤港澳大湾区跨境供应链与金融循环发展和对接，提升跨境物流效率与投资力度，加强科技创新和基金管理等方面的交流，促进澳门经济适度多元发展。

AI 与物联网如何改变原有物流产业格局？

智慧物流作为新基建的一部分，是建立在大数据、云计算、人工智能等技术之上的战略功能，当智慧物流开始成为一个社会经济基础的支撑，就有了公共的属性和普遍意义，正因此物流被视为双循环的战略支撑。

隐山资本管理合伙人董中浪在大物流及供应链领域有着深刻洞察，他在论坛上重点分享 “AIoT 重新定义物流” 的前沿观点。他认为 AIoT 等核心技术在物流行业的应用，极大地改变了行业的基础要素模式。“传统物流要素 ‘货、人、设备、空间、信息、金融’ 的组合范式，在产业变化要素的驱动之下，最终形成了新物流基础设施，包括绿色新能源的引入，无人驾驶、机器人、柔性自动化等技术应用，以及资产数据化、数字网络化、网络智能化、基础设施外部化等趋势。”

物流业整体已经发生了天翻地覆的变化。慧仓科技 CEO 朱俊达在求学时就相信机器人必须是在结构化的环境里解决人类重复劳动。他认为物流是物品、信息、资金和服务的复杂流动网络，当前就是要建立一个能够实现物品、信息、资金和服务的快速高效流动的全球网络系统。他表示物流科技的生态协作在于技术的协同，首先要有相应的数据支撑，再由算法和软件对数据进行建模、存储和处理。还要利用好芯片传感器解决算法、软件的运行问题。最后做好机电混合系统，实现自动化。

物流公司是科技公司，最后是科技资产的管理公司

作为领先的另类资产管理机构，普洛斯在中国的资产管理规模达 720 亿美元，在中国境内外募集并运行多支专门投资于中国的私募基金；普洛斯 REIT 是中国首批公募基础设施 REITs 之一，也是上交所首支 “仓储物流类” 基础设施公募 REIT。

普洛斯中国高级副总裁、普洛斯金融 COO、GRS 镖普 CEO 陈鸿铭在论坛上向大家介绍了自动化资产的新商业模式——RaaS（机器人即服务）。他认为这是一种直接的自动化服务，除了简单的计费模式，成本也更加量化和可控，还可以实现较好的峰值管理，在第三方物流尤其是鞋服物流里面有标志性意义。

陈鸿铭还向大家介绍了普洛斯的数字供应链金融，围绕物流、冷链、大宗、跨境等行业，提供运费垫付、设备融资租赁、存货融资、贸易代采等在内的综合数字供应链金融服务，另一方面将自身的数字风控解决方案对外输出，在为金融机构提供优质资产的同时，辅助其做好风险管理，共同帮助产业链、供应链上下游的中小企业拓展融资渠道，提高融资效率，降低融资成本。

普洛斯还率先投资于技术和创新，不断升级科技及服务能力，打造领先的产业服务生态体系。通过股权投资、金融科技及创新孵化，普洛斯引领智慧化前沿，不断提高资产运营效率，提升资产价值。

普洛斯集团总裁新能源特别助理何文中表示，对于国家的双碳目标，普洛斯积极投入新能源，加速布局光伏、风电、储能、新能源交通等基础设施，推动绿色能源资产服务化，以此推进 “碳中和”。

智慧供应链创新的下一个驱动力

新基建，新的数字供应链，不仅革新了工业生产方式，也带来了很多的商业模式创新。

机器人技术是 AIoT 的集中表现，也是构建整个智慧供应链的基础支撑。立镖机器人创始人兼 CEO 夏慧玲表示：“对自动化设备来说，每增加一个硬件都会增加产品的故障率，影响稳定性，然后降低效率。因此每次碰到故障就要把最本质的问题解决。打造产品要尽量站在客户的角度思考，把客户要用到的所有场景和相关问题都考虑到，这种打磨很重要。”

慧仓科技 CEO 朱俊达也认为产品就是要为客户创造价值。“仓储自动化里仓库物流的应用有很多不同场景，而且在不同行业里它的场景也会不一样。但现在还没有形成一个标准的场景，大家都在摸索。我觉得我们可以借鉴汽车等大工业品，形成标准的一个产业链，有上下游的体系，许多零件包括传感器大家都可以共享。在这样的情况下，一方面有标准的生态，另一方面就可以针对场景摸索出最好的产品形态。”

而对于工业物流来说，在工厂里物流往往为生产服务，工厂的物流端会诞生出大量的非标的需求。在这种非标的需求下，一个标准化的机器人可能很难解决实际问题，于是就有大量磁条 AGV 在经营非标设备的厂家中分布。仙工智能董事长赵越表示，“只有具备核心产品，同时又具备解决方案，在工业的微笑曲线里，才能获取两头的利润。所以如果中国的机器人公司要继续发展，我认为这两点能力必须兼顾，然后形成自己的产品矩阵，就很关键了。”

普洛斯集团总裁新能源特别助理何文中则认为前几年区块链的概念对于机器人来说，很有借鉴意义。“机器人要实现自动化，就需要更优的算法让它去中心化，实现更简单高效的运行方式。那么自然降本增效。”

结语

物流业正在快速回归商业本质，客户关注的不仅是效率的提升，还看重系统的可靠性、易用性和安全性。因此，进一步强化对行业特点及客户需求的理解，同时广泛吸纳新技术，重塑物流产业格局，不断进行供应链创新，并打造强大专业的服务能力，是在物流业克敌制胜的不二法门。