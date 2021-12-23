12 月 2-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。作为本年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。

在 12 月 2 日的大会开幕致辞上，中国科协分管日常工作副主席、书记处第一书记，中国工程院院士张玉卓在开幕致辞中坦言：“人才是第一战略资源，是澳门可持续发展的关键因素。”

张院士首先谈到了澳门回归以来的发展。习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动粤港澳大湾区建设，为澳门发展提供了广阔空间。澳门回归祖国 22 年来，深入践行 “一国两制”，保持经济平稳增长，民生持续改善。近年来，开发横琴粤澳深度合作区，为澳门科技创新和产业转型提供新契机，将为澳门经济适度多元化、持续繁荣发展注入强劲动力。

他表示，中国科协将深入落实与澳门合作框架协议，支持内地与澳门深化科技创新合作与人才交流，培育以新技术、新产业、新业态、新模式为特征的新经济，助力澳门经济适度多元发展，更好融入国家发展大局。

在具体方式方法上，张院士归纳为四点：

要厚植创新沃土

科学素质是社会文明进步的基础，铸强创新发展的科普之翼，是提升社会文明程度的重要途径。突出价值引领，弘扬科学精神和科学家精神，形成尊重科学、崇尚创新的社会氛围。

要坚持法治思维

制定完善法律法规，依法保障科普发展，为公众科学素质建设固本培元。营造良好生态，推动科技资源科普化，建立科技界和公众之间的双向交流与对话机制，促进公众理解科学。培育青少年好奇心、想象力，提升创新意识和创新能力。支持社会力量兴办科普事业，鼓励更多热心科普的企业家、慈善家和社会人士参与科普发展。

要激发人才活力

人才是第一战略资源，是澳门可持续发展的关键因素。习近平总书记指出，可以在北京、上海、粤港澳大湾区建设高水平人才高地。在张院士看来，澳门完全可以发挥区域独特优势，大力营造识才爱才敬才用才的环境，拴心留人、凝心聚力，实行更加开放、更具区域吸引力、国际竞争力的人才体制机制、激励保障政策，以更加有效的措施加大海内外人才引进力度，打造天下英才的强磁场、聚集地。

要拓展开放合作

科学是人类共有的财富，开放是科学的基因，信任是包容发展之基，合作是应对挑战之策。应提倡开放而不是封闭，信任而不是猜疑，合作而不是脱钩，科技竞争是正和博弈，而不是零和博弈。

最后，张院士送上了对于澳门科技创新的期许：“期待澳门科技界与祖国内地一道，携手国际科技界，共同应对挑战，提升开放交流、文明互鉴的正能量，建设理念相通、人才畅通、设施联通的科技创新共同体。”