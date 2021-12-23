12 月 23 日，成立不到半年的云原生基础引擎提供商星汉未来宣布已完成千万美元级天使轮系列融资。本轮系列融资包括明势资本领投，初心资本跟投的的天使轮融资；以及经纬中国领投，明势资本、初心资本跟投的天使+轮投资。值得一提的是，这两轮融资时间间隔仅为一个月。此外，PingCAP CTO 黄东旭、Agora 产品副总裁何挺也作为个人投资人参与了投资。

星汉未来本轮资金将主要用于研发团队的组建、云原生基础架构引擎产品的开发、开源社区及市场建设等领域。除了国内市场，星汉未来计划在 1-2 年内开始拓展国际市场。

星汉未来成立于 2021 年 6 月，致力于 “让云算力像电一样随需所用”，努力实现整个计算资源治理的 “全托管” – 开发者只需提交代码，系统就会执行自动测试、自动部署、自动扩缩容、自动治理、自动故障迁移等操作。星汉未来与近期上市的 HashiCorp（HCP）同属多云基础设施软件，但相比于 HashiCorp 的 Infrastructure-as-Code（基础设施即代码）理念，星汉未来致力于更极致的 Backend-as-a-Service（后端资源即服务）理念。若成功实现，其变革性将不亚于 Snowflake 等 Database-as-a-Service（数据库即服务）产品之于传统数仓软件。

作为天使轮融资的领投方，明势资本创始合伙人黄明明表示：“明势资本相信，中国拥有世界上最大、最复杂的应用场景，而这些场景必将倒逼出全球最领先的基础软件。云基础软件能帮助企业大大提升对云算力的使用效率，随着云成为算力供给的主流形态，其产业价值和市场空间都将不可限量。星汉未来团队经历过中国最具挑战性场景的锤炼，拥有宝贵的实战经验。更难能可贵的是，他们选择将这些经验积淀为产品，并通过开源的方式分享给整个行业。我们期待星汉未来能推动全球云基础软件的发展，引领行业进入 BaaS（Backend-as-a-Service）的崭新时代。”

经纬中国合伙人熊飞认为：“云原生基础架构是个巨大的结构性机会。星汉未来的创始团队，拥有多年微博底层架构的经验，支撑微博作为国内乃至全球最大最复杂的高并发系统之一。我们很兴奋创始团队将把这样一流最佳实践产品化，并且通过开源的方式，分享给整个技术社区，为整个技术社区创造普惠价值。期待星汉的产品，成为未来底层架构中的新一代基础设施之一。”

初心资本合伙人许旸洋表示：“云原生是初心长期重点关注的大赛道，是一次大型架构变迁下的系统性机会。星汉是初心见第一面就决定投资的稀缺团队，核心团队共事时间非常长，具备极为丰富的业务架构与基础架构研发经验，应对的突发热点可能使流量 5 分钟翻 10 倍。技术与架构源自真实业务场景驱动，该场景全球领先，具有极强的弹性扩容能力。我们期待星汉未来持续帮助客户提升计算效率，打造新一代基础架构解决方案。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。