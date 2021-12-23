杭州高田生物医药有限公司致力于开发脂质纳米创新药物，用于治疗肿瘤、自身免疫和代谢类疾病。近日，该公司完成了过亿元 B 轮融资。此轮融资由晨壹投资领投，现有股东泰格医药以产业基金泰鲲基金、杭金投、海汇投资和民生医药等多位投资人共同参与。

本次募集的资金将用于推进高田肿瘤管线的临床进度，以及公司 mRNA-LNP 项目的临床注册申报。

高田生物拥有领先的脂质纳米药物制剂技术，包含小分子脂质体、抗体偶联脂质体（脂质 ADC、脂质双抗等）和核酸脂质纳米颗粒（siRNA/mRNA-LNP）三大脂质技术平台。该公司正在开发多种小分子脂质体和抗体偶联脂质体药物用于实体瘤适应症，已有 1 条管线进入中美 I 期临床研究，1 条管线处于中美临床申报阶段，并有多条管线处于临床前研发阶段；同时，公司正在开发多个基于 mRNA-LNP 技术的长效蛋白替代疗法。

高田生物的创始人徐宇虹教授表示，“mRNA 疫苗的紧急上市让脂质纳米技术再一次进入公众的视野，阳离子脂质体 LNP 是我们研究了很多年的技术，也是目前最成熟的核酸药物递送的非病毒载体解决方案，我们一直期待有更多的 LNP 临床应用案例来指导制剂优化和新产品开发。这次的 mRNA 疫苗的成功大大增加了我们对自身管线的信心。LNP 与其他脂质体药物一样，本质都是复杂注射剂，工业化技术壁垒很高。我们深耕这个领域 30 年，掌握脂质纳米药物的底层技术和 GMP 量产能力。感谢投资人对我们的信任和支持，我们坚信质量来自于设计，“Quality by Design”，我们对脂质载体技术的深刻理解可以让我们以最低的风险开发疗效更好、成本更经济的新药物和新疗法。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。